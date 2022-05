Deelnemende handelaars zijn lovend over consumptieparkeren

Stad Kortrijk en het Handelsdistrict lanceerden op donderdag 12 mei het concept van ‘consumptieparkeren’: wie 75 euro spendeert bij deelnemende handelaars, krijgt vanzelf het parkeergeld teruggestort. Zo kan je kosteloos parkeren wanneer je een dagje gaat shoppen in de binnenstad.

De stad schakelde hiervoor Swave in, een Kortrijkse start-up die van je bankkaart een spaarkaart maakt. Wie wil genieten van gratis parkeren, kan er beter snel bij zijn. Voor deze tijdelijke lanceringsactie wordt een budget van 16.000 euro voorzien. Zodra het budget is opgebruikt, loopt de testfase ten einde.

Hierna zullen de deelnemende handelaars zélf een deel van de parking terugbetalen aan hun klanten. Momenteel tekenden hier al een vijftigtal zaken op in. De bedoeling is dat deze lanceringsactie niet enkel de klant overtuigt.

Geen nadeel

Kortrijk rekent erop dat een deel van de meer dan 200 handelaars die meedoen aan de tijdelijke actie ook definitief zullen instappen op het consumptieparkeren. Deelnemende handelszaken verwachten met dit concept een stijging in omzet.

“Ik vind het een super goed idee. Parkeerkosten zijn niet langer een drempel om naar de stad te komen. Ik denk ook dat het concept mensen zal motiveren om een dagje te shoppen in Kortrijk. Uiteindelijk heb je ook niets te verliezen”, zegt Chantal Verniest (57) van conceptstore OES.

“Als je de drempel van € 75 haalt, dan krijg je de terugbetaling, zo niet, dan betaal je voor de parking. Iets wat sowieso het geval zou zijn. Ik zie er eigenlijk geen enkel nadeel aan. Ik vind het een zeer mooi initiatief. Het is een sympathiek gebaar van de handelaars naar de klanten, daar doe ik graag aan mee.”

Nichewinkel

Thomas De Vriendt (40) van barefoot winkel Iedereen Loopt is ook lovend over het project. “Wij zijn een nichewinkel, dus wij hebben veel verre klanten die speciaal naar hier komen. Zij hebben uiteraard een parkeerplaats nodig. Als wij kunnen zeggen dat hun parkeerticket wordt terugbetaald, is dat uiteraard een interessant gegeven.”

“De goedkoopste schoen die wij hier hebben is 80 euro, dus je zit sowieso boven de drempel. Omdat het toch wel speciale schoenen zijn, is het ook beter om ze eerst eens te passen. Als parkeren gratis is, zullen onze klanten ervoor opteren om langs te komen in de fysieke winkel in plaats van ze online aan te kopen.”

Voldoende handelaars vinden

“Ik hoor wel vaker mensen zeggen dat de parking duur is voor een namiddagje shoppen, dus het is zeker een goede zaak dat we hieraan kunnen tegemoetkomen”, vindt Freya Deloore (31) van herenkledingzaak Selected Nation.

“Zo voorkom je dat klanten naar andere zaken gaan, buiten Kortrijk, waar het goedkoper parkeren is. De deelnemende handelaars en Stad Kortrijk willen moeite om mensen terug te brengen naar de binnenstad. Laat ons dus hopen dat er genoeg handelaars na deze testfase inzetten op consumptieparkeren, het komt uiteindelijk iedereen ten goede.”