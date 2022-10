Crisis heeft het meest invloed op West-Vlaamse vastgoedmarkt

De ene crisis volgt de andere op, maar ook de West-Vlaming blijft met een baksteen in de maag zitten. Er worden minder huizen en appartementen gekocht dan vorig jaar, maar de daling blijft al bij al beperkter dan verwacht. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

West-Vlamingen kochten in 2022 tot nu toe (van januari tot september) 3,5 procent minder vastgoed dan dezelfde periode in 2021. Daarmee is de daling van vastgoedtransacties in onze provincie het grootst en een stukje zwaarder dan de gemiddelde daling op Vlaams niveau (1,5 procent).

Toch concludeert notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, dat het effect van de crisis in alle provincies beperkt blijft: “Ondanks de stijgende rente en de zware energiekost houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand. Deels omdat jonge mensen vrezen dat de rentevoeten nog zullen stijgen, vermoed ik.”

Investeerders minder actief

Hoewel de gemiddelde West-Vlaamse koper iets ouder is dan in de rest van Vlaanderen, 41 jaar tegenover gemiddeld 39 jaar, waren vooral jonge kopers actief dit jaar op de vastgoedmarkt. Bijna een derde van alle vastgoedtransacties werd in de eerste drie trimesters van dit jaar gedaan door mensen jonger dan 30 jaar. In 2021 was die leeftijdscategorie slechts goed voor een kwart van alle transacties. Volgens Bart betekent dit onder andere dat er minder – oudere – investeerders hun slag hebben geslagen dit jaar.

Reële prijs daalt

Ook de hoge woningprijzen konden de West-Vlaamse kopers niet afschrikken. De eerste negen maanden van dit jaar moest je gemiddeld 312.064 euro neertellen voor een huis in onze provincie. Een goeie 6 procent meer dan in 2021, maar een beperktere stijging dan het Vlaams gemiddelde. Rekening houdend met de inflatie daalde de reële prijs van een huis echter met 2,6 procent.

“Jonge mensen vrezen dat de rentevoet nog zal stijgen”

Wie een appartement kon pas echt een goeie deal sluiten. Zelfs zonder rekening te houden met de inflatie daalde de gemiddelde prijs van een appartement met 1,6 procent. Voor een nieuwbouw betaal je voorlopig 326.249 euro, het op een na hoogste bedrag in Vlaanderen. In een kwart van alle appartementsaankopen ging het over een nieuwbouw. Een bestaand appartement kon je voor gemiddeld 272.771 euro op de kop tikken.