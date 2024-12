Chocolatier Olivier Willems sluit winkel op Oosteroever en opent binnenkort nieuwe vestiging op Groentemarkt

Chocolatier Olivier Willems heeft zijn vestiging aan de Oosteroever gesloten en ook de winkel op de Alfons Pieterslaan gaat dicht. De bekende chocolatier verhuist binnenkort naar een gloednieuwe locatie op de Groentemarkt, in het centrum van de stad.

Olivier Willems: “We hebben beslist om onze locatie aan de Oosteroever te verlaten. Een moeilijke keuze, maar we hebben die gemaakt in functie van onze klanten. Twee vestigingen tegelijkertijd runnen, bleek moeilijker dan verwacht. We kunnen ons nu eenmaal niet in twee splitsen. Ik miste de connectie met de klanten die ik had op Petit Paris. Als team gaan we ons verder focussen op één winkel.”

Ook de winkel in de Alfons Pieterslaan, op ‘Petit Paris’ gaat dicht. De twee winkels met bijhorende ateliers worden gecentraliseerd op één plek. “De kansen die we gekregen hebben op de Oosteroever waren een goeie leerschool”, zegt Olivier Willems. “We zijn dan ook dankbaar dat we die ervaring kunnen meenemen naar ons nieuw pand. Ook van de winkel op Petit Paris, waar het allemaal is begonnen, nemen we met een klein hartje afscheid. We houden aan de buurt alleen maar mooie herinneringen over. Maar om een nieuwe stap in onze carrière te zetten en te kunnen groeien, moeten we verhuizen.”

Nieuwbouwpand

De keuze viel dus op een nieuwbouwpand op de Groentemarkt. “Het pand ligt op de Groentemarkt, in hartje Oostende, op een toplocatie waar veel wandelaars voorbijkomen. Vlakbij de markten, het station en het winkelcentrum. Makkelijk bereikbaar, er is parkeerplaats voor de deur en ook voor fietsers zijn er voldoende fietsparkeerplaatsen. Op de nieuwe plaats zullen de klanten mij en mijn team aan het werk zien.”

De inrichting van het atelier en de winkel is volop bezig. “We kijken er naar uit om in het centrum van de stad aanwezig te zijn en te kunnen deelnemen aan de vele evenementen”, besluit Olivier Willems. De opening van de nieuwe zaak is gepland voor het voorjaar van 2025. De voortgang van de werken is te volgen op de sociale media van de chocolatier. (HH)