Werken in kantoor- en personeelsruimte Maria Rustoord in Ingelmunster vorderen snel: “Bewoners als gasten behandelen”

Eind augustus 2021 begon wzc Maria Rustoord in de Weststraat met de bouw van twee kantoorruimtes en een personeelsruimte op de bovenste verdieping van het huidige gebouw. In maart zouden de stellingen voor het gebouw al moeten verdwijnen en kan het verkeer terug normaal verlopen. Met wat geluk is de nieuwbouw tegen september operationeel.

In augustus 2003 begon wzc Maria Rustoord met grootse bouwprojecten. We zijn nu februari 2022, maar in de voorbije jaren hebben ze maar liefst vijftien jaar gebouwd en verbouwd. Het laatste stuk van de bouwwerken is de bouw van twee kantoorruimtes en een personeelsrefter. Op het gebouw aan de voorzijde komt er dus een extra verdieping.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moest er een torenhoge kraan worden geplaatst op een deel van de Weststraat. Gelukkig kan Maria Rustoord gebruik maken van het braakliggend stuk grond op de hoek van de Weststraat en de Doelstraat – overzijde bakkerij Filip Deboosere zodat men op dat terrein bouwmateriaal kon plaatsen en ook een ‘nieuw voetpad’ in beton kon aanbrengen. Eind augustus 2021 begonnen deze werkzaamheden, die voor het verkeer maar weinig hinder veroorzaakten.

Sluitstuk

“Dat is het sluitstuk van de algemene bouwwerken”, zegt Geert Declerck, algemeen directeur van het wzc Maria Rustoord. “In de voorbije 20 jaar hebben we enorm geïnvesteerd in infrastructuur qua gebouwen. Dat is heel belangrijk om mee te zijn met alles waarmee je als woonzorgcentrum in orde moet zijn. Momenteel werken er 180 medewerkers in het wzc Maria Rustoord. We tellen ook een 100-tal vrijwilligers, die aan het roer staan om de zorg van de bewoners kwalitatief in orde te brengen.”

Het aantal medewerkers is in de loop der jaren enorm gegroeid. “Enerzijds door de grotere zorgen van de bewoners, anderzijds door de 100 procent omzetting naar RVT-bedden. Het personeelsbestand is daardoor hoger geworden”, weet Geert Declerck.

“We investeerden niet enkel in gebouwen, maar we investeerden ook in kwaliteit. We zijn ISO-gecertificeerd en we stellen het gastheerschap voorop. We vinden het dus belangrijk dat onze bewoners als gasten behandeld worden door onze medewerkers. Dit is dan weer de verdienste van Geert, Sabine en haar team. Het is belangrijk dat we blijven investeren in ons menselijk kapitaal.”

“Dat doen we vooral omdat nieuwe mensen aantrekken niet meer zo evident is op de dag van vandaag. Iedereen zoekt nieuwe mensen, ook wij. Mensen die interesse hebben, kunnen altijd contact opnemen.”

Kookavonden

De werkzaamheden op de bovenste verdieping van het wzc Maria Rustoord vorderen snel. “De kraan werd al afgebroken. Met wat geluk kunnen de stellingen voor het gebouw in maart ook weg. Dan kan het verkeer terug passeren. Tegen de vakantie moeten de werkzaamheden zijn afgerond. We hopen dat het nieuwe gebouw in september operationeel kan zijn”, vertelt de algemeen directeur verder.

“De personeelsrefter zal natuurlijk dienen om maaltijden te nuttigen, maar ook als een ontspannings- en ontmoetingsplaats voor mensen die onderbroken diensten hebben. We zaten met een kleine groep mensen samen om de inrichting van deze personeelsruimte aan te kleden.”

“Ze kregen inspraak waar ze kunnen lezen, muziek beluisteren… We zullen die ruimte ook gebruiken voor anti-stressavonden, teambuilding, om te ontstressen. We denken ook aan het inrichten van kookavonden, sierraden maken, voordrachten rond bepaalde thema’s…”

Feest in juli

Vorig jaar werden de woningen voor De Ermitage en naast het wzc Maria Rustoord in de Weststraat afgebroken. Daar legde het wzc Maria Rustoord een nieuwe parking aan voor wagens van personeelsleden en ook een beveiligde fietsenstalling.

“Ook op dit terrein wordt er ooit gebouwd, maar dat is nog niet voor meteen. We investeerden niet in een parking om die al na één jaar niet meer te gebruiken”, zegt Geert Declerck, die ook stilstond bij een feesttent die tijdens de eerste week van juli aan het wzc Maria Rustoord zal worden opgesteld.

“In de voorbije twee jaar konden we door corona onze personeelsleden en vrijwilligers niet in de bloemetjes zetten. We konden ook geen deftig nieuwjaarsfeest geven. Daarom dat we tijdens het eerste weekend van juli die feesttent enkele dagen zullen gebruiken voor een feest voor onder meer de medewerkers en hun partner, mensen die al met pensioen zijn of binnenkort gaan.”

“We willen ook onze bewoners in de spotlights plaatsen, en de personeelsleden én vrijwilligers voor de goede zorgen bedanken.”

(PD)