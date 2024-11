Voormalig ‘petrollekot’ in Snaaskerke maakt plaats voor nieuwbouwwoningen: “Dit geeft een impuls aan het dorpsleven”

Meer dan honderd jaar geleden werd er petroleum opgeslagen, volgend jaar verrijzen er vier nieuwbouwwoningen. Een bekende hoek van Snaaskerke zal er binnenkort dus anders gaan uitzien. Ook al zijn het ‘maar’ vier woningen, voor de Gistelse deelgemeente zorgt de komst van nieuwe woningen voor een impuls.

De iets oudere inwoners van Snaaskerke zullen huisnummer 100 ook nog kennen onder de naam ‘petrollekot’. De reden ligt voor de hand: een dikke eeuw geleden werd op de site petroleum opgeslagen en diende het huis zelf als kantoor. Er is niet zo veel geweten over de geschiedenis van de site en ook beelden van toen zijn schaars. Sommige inwoners, zoals dorpsbewoner Luk Lowyck, hebben wel nog een oude foto op de computer staan of een stoffig ansichtkaartje liggen. ‘Sociéte anonyme pour la vente de pétrôle’ staat er op de witte zijgevel te lezen. Eronder: ‘Ci-devant (voorheen, red.) H. Rieth & company Anvers, depôt Snaeskerke’. Die ‘Rieth’ is ene Heinrich Peter Rieth (1844-1918). Hij werd geboren in Bonn, nu Duitsland en toen Pruisen, en was handelaar in Russisch petroleum.

Wit huis

De man en zijn gezin vestigden zich in Antwerpen, dat toen al gold als belangrijke opslagplaats van de brandstof. En zo was er dus ook een depot in Snaaskerke. “Best opvallend, want het is heel zeldzaam dat zo’n klein gehucht – Snaaskerke was toen pakweg twee straten groot – over dergelijk expliciet petroleumdepot beschikte”, zegt Filip Debaillie, auteur van vele regionale geschiedenisboeken en amateurhistoricus. “Zelfs het grotere Gistel had, volgens de op vandaag beschikbare gegevens, niet zo’n opslagplaats. De foto van het depot dateert van ongeveer 1900 tot 1910. Toen werd petroleum nog vaak gebruikt als brandstof om (tafel)lampen te laten branden en als verwarming. Er moet ook een link zijn met de spoorweg: destijds werd petroleum met de trein aangevoerd, terwijl dat in andere landelijke gebieden vaak met paard en kar gebeurde.” Op vandaag herinnert weinig nog aan de tijd van toen. Het witte huis met nummer 100 en hekken staan er nog, maar niet lang meer. De site is geen beschermd erfgoed en werd onderverdeeld in vier bouwloten.

De bekende vastgoedspeler Caenen, opgericht in 1966 en actief van aan de kust tot Lichtervelde en Ruddervoorde, zal er vier halfopen woningen bouwen. Het stadsbestuur leverde hiervoor een bouwvergunning af.

Het oud ‘petrollekot’ zoals het er begin de jaren 1900 bij lag. (repro Peter Maenhoudt) © PETER MAENHOUDT

De woningen worden standaard uitgerust met energiezuinige technieken als vloerverwarming, warmtepomp en hedendaags ventilatiesysteem – van petroleum dus geen sprake. Elk pand krijgt vier slaapkamers en parkeermogelijkheden op eigen terrein met carportzone of garage. Om de hoek, in de Tarwestraat, komen er nog vier garages bij. De nieuwbouw op de hoek heeft al zo’n garage inbegrepen, de andere drie kopers krijgen de kans om ook een garage aan te schaffen. “Het is de bedoeling dat de oude woning eind dit jaar wordt afgebroken”, zegt projectleider Jonas Simoen van Caenen. “In functie van de verkoop van de woningen, zullen we de bouw opstarten. Naar onze verwachtingen zal dit in de loop van het voorjaar zijn.” De prijzen van de vier woningen liggen tussen de 369.000 en 415.000 euro. De garages zijn te koop tegen 35.000 euro.

Voetpad verbreed

Het nieuwbouwproject komt ook op één lijn te liggen, waardoor het voetpad wordt verbreed – dat is een werkje voor de stadsdiensten. “Nog niet zo heel lang geleden sloot een buurtwinkel de deuren en vreesden sommigen voor de leefbaarheid van het dorp. En kijk, we zijn nu enkele jaren later: er is een nieuwe en goed draaiende superette, met Plat Préféré en herberg Cornelius is er zowel een bekroond restaurant als een gezellig dorpscafé, ook het culturele- en verenigingsleven loopt vlot, en de dorpskernvernieuwing is bijna afgerond. Straks komen er nog eens vier woningen en nieuwe bewoners bij. Dit allemaal zorgt voor een nieuwe impuls. Het is ook nuttige invulling van bewoonbare oppervlakte zonder open ruimte aan te snijden. Zo blijft het landelijke karakter van Snaaskerke behouden”, duidt burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester).