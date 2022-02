Sua Casa bouwt duurzame stapelwoningen: “Woningen voor wisselend publiek”

In de Beverse Schoolstraat realiseert Bouwonderneming Sua Casa met Residentie ‘Garden’ zes centraal gelegen duurzame stapelwoningen.

Deze jonge bouwonderneming bestaat drie jaar en wordt gerund door Eddy Lagae (57) en Roeselarenaar Pieter Myngheer (44). “Vroeger heb ik altijd voor grote bouwbedrijven gewerkt”, aldus Eddy, die uit Eernegem afkomstig is. “Op een bepaald moment hoop je natuurlijk zelfstandig te worden. Ik was actief als zelfstandig salesmanager en verkocht vooral nieuwbouwappartementen aan de kust. De naam ‘Sua Casa’ is een mix van Portugees en Italiaans en betekent ‘jouw huis’. Dat is uiteindelijk het doel van ons concept. Huizen bouwen op maat én budget van de klant. Pieter is de creatieve geest en tovert schetsen om tot unieke plannen, terwijl ik voor de commerciële contacten zorg. Het feit dat we momenteel uit onze voegen aan het barsten zijn, bewijst dat onze samenwerking een perfecte match is gebleken. Wij staan voor kwaliteit, flexibiliteit en klantvriendelijkheid.”

Rap uitverkocht

“De typologieën van stapelwoningen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan een wisselend publiek”, zegt Eddy. “Ze hebben het comfort van een appartement en de voordelen van een eengezinswoning. Elk appartement van dit project beslaat gemiddeld 124 vierkante meter, beschikt over een ruime living met grote verzonken schuiframen, een volledig afgewerkte keuken in duurzame materialen en 2, 3, of 4 slaapkamers. Ze zijn voorzien van alle moderne faciliteiten zoals vloerverwarming, zonnepanelen en ventilatie. Zeker qua ruimte is dit project uniek in de streek. Elke woning beschikt ook over een tuin.”

“Dit project, dat in vier weken was uitverkocht, zal tegen september 2022 volledig afgewerkt zijn. Ook in de toekomst blijven we ijveren voor dergelijke duurzame projecten.”

Meer informatie op info@sua-casa.be