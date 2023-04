Paul Gheysens krijgt onder strikte voorwaarden groen licht voor golfproject met hotel in Knokke-Heist

In augustus vorig jaar weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de omgevingsvergunning voor het golfproject met golfhotel van Nv Leisure Property Invest in Knokke-Heist. Dit ondanks alleen (voorwaardelijk) gunstige adviezen. De aanvrager trok opnieuw naar de tekentafel en diende een nieuwe aanvraag in dat aan de eerdere kritieken van de minister moest tegemoetkomen.

Demir oordeelt vandaag dat de aanvrager met een verlaging van de geplande ophogingen en maximaal behoud van bestaande waterlopen de aflevering van een omgevingsvergunning verantwoordt. Demir: “Of ik nu golf-fan ben of niet, doet er weinig toe. Het is wél mijn verantwoordelijkheid om aanvragen op hun inhoud en conformiteit met de voorschriften te beoordelen”. De minister legt in de 80 bladzijden tellende vergunning 47 strikte voorwaarden op waaronder een verplichting om 20ha bijkomend bos te realiseren, een pesticidevrij beheer, een verbod op tweede verblijven of permanente bewoning in het hotel, het garanderen van de toegankelijkheid voor buurtbewoners én verminderde tarieven voor sociale doelgroepen.

De aanvraag behelsde een project met een eco-golfterrein van 18 holes voor internationale wedstrijden, een executive parcours van 9 holes, een clubhuis met een driving range of oefenterrein,… op een terrein van 120 hectare. Daarnaast wil de aanvrager een golfhotel realiseren met 150 kamers en 200 luxesuites met een oppervlakte tot 300 vierkante meter, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 1.350 parkeerplaatsen en een pand met een 90-tal flats voor de werknemers van het complex.

Eerst njet

Om een golfontwikkeling op de terreinen mogelijk te maken, delegeerde toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege de planningsbevoegdheid naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist, dat op haar beurt een ruimtelijk uitvoeringsplan maakte. De beslissing werd toen genomen om een golf met bijhorende hotelfaciliteiten mogelijk te maken, voor zover het behoud van de karakteristieken van het open polderlandschap nagestreefd werd.

Een eerste aanvraag stootte echter op een njet van Demir, die van mening was dat de aangevraagde ontwikkeling niet in overeenstemming was met het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het dempen van een verplicht maximaal te behouden waterloop en een te hoge ophoging van de terreinen was een doorn in het oog van de minister. Daarnaast vergat de aanvrager bepaalde vegetatiewijzigingen aan te vragen.

Tegemoetkomingen

In tegenstelling tot de eerste aanvraag werd het nieuwe dossier wél vergezeld van een aanvraag voor vegetatiewijzigingen voor het kappen van bomen, het aanpassen van kleine landschapselementen en het dempen poelen. Daarmee kwam de aanvrager tegemoet aan een eerdere kritiek. Ook werd het dossier bijgestuurd ten aanzien van een te dempen waterloop, die nu behouden wordt als private gracht. De maximale ophogingen van de terreinen werden met ongeveer drie meter verlaagd in de nieuwe aanvraag, om de impact in het landschap te verkleinen. De Vlaamse administraties gaven daardoor voorwaardelijk gunstige adviezen.

“Of ik nu fan ben van dit project of niet, doet er weinig toe. Het is wél mijn verantwoordelijkheid om aanvragen op hun inhoud te beoordelen. De voorliggende aanvraag lijkt tegemoet te komen aan de kritieken uit de eerdere weigering en de geldende bouwvoorschriften. Bijgevolg lever ik de omgevingsvergunning af”, besluit Demir.

Lijvig document

De omgevingsvergunning bevat meer dan 80 bladzijden met in totaal 47 gedetailleerde en strikte voorwaarden. Zo moet de aanvrager zorgen dat het project volledig het Golfmemorandum onderschrijft en moet het dus een Ecogolf zijn. Daarbij dringt Demir aan op de uitwerking verminderde tarieven voor sociale doelgroepen in het kader van open en gastvrije golf.

Elke vorm van permanente bewoning, residentie, tweede verblijf of vakantiewoning in het hotel wordt door Demir uitdrukkelijk verboden.

Er geldt eveneens een verbod op pesticiden binnen 6m van grachten en waterlopen, alsook voor het onderhoud van paden en parkings. Er moet een verplichte aanplanting van kleine en grote groepen heesters en streekeigen groen gebeuren, zonder dat die de zichtassen hinderen. Binnen de vijf jaar moet de aanvrager ook 20 ha extra bos realiseren in Vlaanderen, bovenop de reeds opgestarte bebossing van het stadsrandbos. De private gracht op het terrein moet ten allen tijde over voldoende waterpeil beschikken en mag niet gedempt worden.