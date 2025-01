Omgevallen muur van Abdijhoeve wordt hersteld

Nadat vorig jaar een bakstenen muur omver viel op de site van de Abdijhoeve, engageert de stad zich om de muur te herstellen.

In de nacht van 12 op 13 januari vorig jaar stortte een groot deel in van de bakstenen muur die de oude duiventoren met de Arnolduszaal verbindt. De oorzaak is nooit echt duidelijk geworden, al is het allicht te wijten aan ouderdom. Oppositieraadslid Peter Velle (CD&V+) polste nu naar een stand van zaken en plan van aanpak van het dossier. Er zat wel wat tijd tussen het voorval door een verzekeringskwestie en tegenexpertise.

Binnenplein

“De ingestorte muur behoort niet tot het beschermde deel van het monument en is dus ook niet geklasseerd. Navraag door verschillende diensten leert dat bezoekers en gebruikers het wel gezellig vinden dat de muur een soort binnenplein creëert op de site. De muur vraagt dus een grondige heropbouw”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg). “De dienst Openbare Werken heeft de nodige voorbereidingen getroffen om prijsvragen te lanceren voor de uitvoering. Het herstel wordt geraamd op ongeveer 70.000 euro. We overwegen nog om één of twee doorgangen te voorzien, zodat je makkelijk van het naburige Abtspark kan doorwandelen naar de Abdijhoeve. Dit kan een impact hebben op de definitieve plannen voor de heropbouw. Zodra de prijsvragen zijn afgerond en het beleid omtrent de doorgang is vastgelegd, zal het herstel opgestart worden. De uitvoering zal in samenspraak met de bevoegde diensten worden opgevolgd.”

Aannemer zoeken

Een concrete datum is er dus nog niet, de stad zal nu op zoek gaan naar een aannemer. “Wij blijven deze dossiers nauwgezet opvolgen en zullen verdere stappen en besluiten tijdig aan de gemeenteraad communiceren”, belooft de burgemeester.