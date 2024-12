Nog 18 gemeentelijke kavels te koop

De gemeente Jabbeke start een vernieuwde verkoopprocedure voor de nog beschikbare percelen gelegen op de gemeentelijke verkaveling van Varsenare Noord. Nog 18 loten bouwgrond voor een betaalbare prijs zijn beschikbaar. De zone met de te verkopen loten vormt de overgang tussen de gemeentelijke sportzone en het weidse open landschap en staat via de dreef in directe verbinding met het centrum van Varsenare. De loten hebben een oppervlakte tussen 400 en 700 vierkante meter. Door de gemeenteraad werd de verkoopprijs vastgelegd op 250 euro per vierkante meter, exclusief de registratie-, notaris- en de opmetingskosten. Geïnteresseerde kopers kunnen zich kandidaat stellen via een schriftelijk verzoek aan het gemeentebestuur. (P.A./foto Davy Coghe)

Info: www.jabbeke.be/link/verkoopprocedure