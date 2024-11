Nieuwe Albert Heijn in Ruiselede blijft voorlopig een kale werf: projectontwikkelaar nog steeds niet in orde met vergunning

Wie regelmatig voorbij de verlaten Albert Heijn-werf in de Aalterstraat in Ruiselede passeert, kan alleen maar vaststellen dat het enige dat daar beweegt een hoop welig onkruid is. De reden is eenvoudig: de verantwoordelijke projectontwikkelaar Vulsteke is nog steeds niet in orde met zijn vergunning. Van het Vlaamse departement Omgeving vernemen we dat de stedenbouwkundige inspectie de dato 21 november nog steeds geen opmetingsplan ontvangen heeft conform de vergunning. “Zolang er geen correct opmetingsplan is, blijft de stillegging van de werken van kracht”, luidt het resoluut.

De bouw van een Albert Heijn-vestiging in het kleine Ruiselede leest steeds meer als een zeer foute roman. Het hele project start al slecht, wanneer uitgerekend de gemeentelijke diensten van Ruiselede zélf reeds in februari van dit jaar de bouwfirma Vulsteke laten weten dat hun plannen fors afwijken van de goedgekeurde omgevingsvergunning. Toen moest de eigenlijke bouw nog beginnen. “Maar daar is totaal niets mee gedaan”, laat burgemeester De Roo misnoegd weten.

Proces verbaal

Projectontwikkelaar Vulsteke start daarop de bouw alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Tot een milieuambtenaar van Ruimtelijke Ordening in juni een stakingsbevel laat uithangen, waarin sprake is van een heuse bouwovertreding. Het terreinprofiel ligt hoger dan het vergunde niveau en de los- en laadkaai is te breed uitgevoerd. Er wordt een proces verbaal opgesteld en aan het parket overgemaakt. Amper drie dagen later vindt ook een inspecteur van Stedenbouw de vaststelling terecht. De werf ligt een tijd stil, het zware machinepark verhuist naar elders. Uiteindelijk toont de advocaat van Vulsteke zich bereid te werken volgens de oorspronkelijke vergunning. Vulsteke krijgt vanaf 16 september de toelating tot afbraak. De constructie wordt gesloopt, maar de verharding wordt niet uitgebroken en het terrein niet afgegraven tot op het vergunde niveau.

Kale werf

Inmiddels zijn we acht weken verder en ligt de Albert Heijn-werf er nog altijd even kaal bij als het soms wat verwarde hoofd van komiek Philippe Geubels. Waarop wordt er dan gewacht? Zowel de directie van Vulsteke als de betrokken projectleider Bram Villez weigeren elke commentaar. Tot groot ongenoegen van alle betrokken partijen: van het gemeentebestuur omdat hun adviezen straal genegeerd worden, van de Gentse ontwerper The City Is Smart omdat hun plannen niet correct worden uitgevoerd en van de hoofdzetel van Albert Heijn zelf, omdat de hele zaak eindeloos aansleept.

“Vulsteke is aan zet. Zolang liggen de werken stil” – Stedenbouw

Het antwoord komt van de inspectiediensten van het Vlaamse departement Omgeving. Naar verluidt is projectontwikkelaar Vulsteke verplicht een correct inplantingsplan en opmetingsplan af te leveren, conform de vergunning. In dit geval een hoogtemeting met verschillende ijkpunten op het perceel. Dat is de gebruikelijke procedure bij een bouwaanvraag. “Maar onze stedenbouwkundige inspectie heeft tot nog toe geen opmetingsplan ontvangen”, laat de dienst Omgeving weten. “De projectontwikkelaar Vulsteke is aan zet. Zolang er geen opmetingsplan is, blijft de stillegging van de werken van kracht.”

Nieuwe deadline

Naar verluidt zou er een nieuwe deadline zijn uitgetekend en zou het Albert Heijn-filiaal in Ruiselede ergens tegen maart/april moeten klaar raken. Dat is binnen amper vijf maanden. Redelijk ambitieus, maar niet onmogelijk. Gelukkig gaat het hier om een project met een modulaire constructie, die gewoon opnieuw kan gebruikt worden. Als we de diensten van Albert Heijn mogen geloven, zijn ze in staat om een reeds opgetrokken gebouw in amper twee weken tijd volledig als warenhuis in te richten. Burgemeester Greet De Roo laat inmiddels verstaan, dat de werken binnenkort opnieuw worden aangevat. Misschien krijgt de foute roman dan toch nog een happy end.