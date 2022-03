Metaalverwerkend bedrijf in Gits mag dan toch uitbreiden: “Maar de hinder stopt niet aan de grenzen van het bedrijf”

Metaalverwerkend bedrijf Sadef krijgt groen licht om uit te breiden. Dat kan omdat de provincieraad de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Regionaal bedrijf Sadef – Herziening’ goedkeurde. Het buurtcomité reageert ontgoocheld op die beslissing. “De aanpassingen zijn veel te beperkt.”

Het PRUP moet ervoor zorgen dat het regionaal metaalbewerkingsbedrijf Voestalpine Sadef kan uitbreiden ter hoogte van de Stationsstraat. Het bedrijf wil er namelijk een logistiek centrum inrichten.

Het buurtcomité van de Gudrunstraat, Stationsstraat en het Bergdal in Gits verzette zich de afgelopen jaren hard tegen de komst van nieuwe gebouwen en in- en uitritten. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden in totaal twee adviezen en 56 individuele bezwaarschriften ingediend.

Het gemeentebestuur keurde eind juni vorig jaar de plannen wel goed, maar somde een vijftiental voorwaarden op om mogelijke hinder te beperken.

“Algemeen belang moet meer doorwegen”

Het openbaar onderzoek en de aanbevelingen van de gemeente leidden tot enkele aanpassingen. Zo voorziet het PRUP onder meer een plan om de verkeersveiligheid van de Stationsstraat ter hoogte van de ingang van het bedrijf te verbeteren door wachtende vrachtwagens op de site zelf op te vangen. Er werd ook een verplichting opgenomen om het laden en lossen binnen te organiseren.

“Dat klinkt mooi op papier maar wordt niet omgezet in de praktijk”, zegt actievoerder Philiep Verschaeve. “We hadden verwacht dat de overheid meer een vuist zou maken. In het algemeen zijn de aanpassingen veel te miniem, we kunnen niet anders dan ontgoocheld reageren. Wanneer een PRUP gemaakt wordt op basis van een bedrijf, krijg je een zwak dossier. Het algemeen belang moet zwaarder doorwegen.”

Volgens het buurtcomité moet de geluidsmuur in de Gudrunstraat, die enkel voorzien is achter de huizen, verder doorlopen tot de Gitsberg om geluidsoverlast te beperken. “Sadef kan niet bewijzen dat de hinder stopt aan de grenzen van het bedrijf, de geur- en geluidshinder reiken veel verder. Het klopt dat de groenbuffer van drie naar vijf meter werd uitgebreid, maar ook dat is veel te beperkt.”

Juridische stappen

Juridische stappen zijn volgens Verschaeve niet ondenkbaar. “Dat is helaas onze laatste kans. Maar we hebben nog niets beslist. De verlenging van de milieuvergunning moet nog worden toegewezen, nadien zullen we de situatie opnieuw bespreken.”

Na de goedkeuring door de provincieraad worden de plannen overgemaakt aan de Vlaamse regering. Die zal het PRUP de komende 45 dagen al dan niet schorsen. Het uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

(LV)