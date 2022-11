Kortrijkse studenten krijgen 57 gloednieuwe en duurzame kamers in hart van de stad

Aan het Sint-Amandsplein in Kortrijk komt een duurzaam studentenverblijf met 57 kamers. Met de herbestemming van een vroegere zilversmederij geeft projectontwikkelaar ION een groen antwoord op de groeiende vraag naar studentenkamers. Het aantal studenten in de Guldensporenstad neemt jaar na jaar toe, maar het aantal studentenverblijven volgt minder snel. Er zou een tekort zijn van 1.200 kamers.

Onderzoeken van onafhankelijk adviesbureau Stadim en Diggit, specialist in studentenwelzijn, wijzen het uit: het tekort aan studentenkamers wordt groter en groter, en dat terwijl steeds meer studenten op kot gaan. Momenteel telt de Stad Kortrijk slechts 2.586 erkende studentenkamers, waardoor er een nood aan 1.200 tot 2.700 nieuwe studentenkamers ontstaat.

We maken ook een knipoog naar het verleden met de zilverkleurige dakverdieping. Met deze architecturale troef legt het gebouw niet alleen een extra laagje schoonheid over de gezellige omgeving van Overleie, maar is het ook een lichtpunt boven het Sint-Amandsplein – Kristof Vanfleteren, CEO & co-founder ION

“Om het toenmalige overaanbod aan studentenkamers tegen te gaan, voerde de Stad Kortrijk in 2013 een bouwstop in. Door groei van het aantal studenten en de actuele nood aan extra kamers werd deze stop in 2020 tijdelijk opgeheven, en dit tot februari 2023. Dit controlemechanisme zorgt ervoor dat het aanbod continu op de werkelijke vraag wordt afgestemd. Ondertussen werden er 1.350 kamers vergund en zo is het tekort bijna ingevuld”, zegt Wout Maddens, Kortrijks schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten.

Stadstuin

Het nieuwbouwproject bestaat uit twee moderne gebouwen met een zilverkleurige topverdieping. Het gebouw aan de straatkant bestaat uit 4 bouwlagen, met een grote leefkeuken op het gelijkvloers en 20 kamers op de bovenliggende verdiepingen. Achterliggend komt er een tweede gebouw met 3 bouwlagen, waarvan een teruggetrokken dakverdieping. Hier zijn 37 kamers voorzien. Tussen de twee gebouwen komt er een stadstuin van 500 m2 met terras en een overdekte fietsenstalling voor 60 fietsen, afgesloten en bereikbaar via de toegangspoort op het Sint-Amandsplein.

“‘Amand 47’ dankt zijn naam niet alleen aan het Sint-Amandsplein, maar hint met het nummer 47 – het atoomnummer van zilver – ook naar de vroegere zilversmederij die er was. We maken ook een knipoog naar het verleden met de zilverkleurige dakverdieping. Met deze architecturale troef legt het gebouw niet alleen een extra laagje schoonheid over de gezellige omgeving van Overleie, maar is het ook een lichtpunt boven het Sint-Amandsplein”, verteltKristof Vanfleteren, CEO & co-founder ION

Warmtepompen en zonnepanelen

Het studentencomplex wordt voorzien van de recentste duurzame technieken zoals warmtepompen, zonnepanelen en regenwaterrecuperatie. De 57 studentenkamers beschikken elk over een eigen badkamer met lavabo, douche en toilet. Ze zijn opgedeeld in drie types: 45 ‘bronze rooms’ (studentenkamers van ongeveer 15 m²), vier ‘silver rooms’ (studentenkamers met zicht op het Sint-Amandsplein) en acht ‘gold rooms’: vier ruimere kamers en vier aangepaste mindervalidekamers.