HoWest verlaat site in Brugse binnenstad, stad legt voorwaarden voor herbestemming vast

In het najaar van 2024 verlaat de West-Vlaamse Hogeschool HoWest zijn gebouw in de Sint-Jorisstraat in Brugge en neemt de hogeschool zijn intrek op de nieuwe campus aan het station in Sint-Michiels. Urbanisatieschepen Franky Demon laat nu een studie opmaken, die projectontwikkelaars duidelijkheid moet verschaffen over de herbestemming van dit waardevol patrimonium in de binnenstad: “We willen aangeven wat mag en wat niet mag, vooraleer Howest dit 19de eeuwse site verkoopt.”

Volgens de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) is de voormalige rijksnormaalschool, eigendom van HoWest, in de Sint-Jorisstraat, een belangrijk gebouw en een belangrijke site voor de stad Brugge: “Het is een site met een zeer hoge erfgoedwaarde, strategisch gelegen in het hart van de stad en toegankelijk vanuit verschillende richtingen. HoWest bereidt een verhuis voor en verlaat de site op termijn. De stad zal nu een traject opstarten om een studie uit te schrijven voor de herbestemming van de site.

Herbestemming

Het schooldomein is één van de grootste sites in de Brugse binnenstad die op korte termijn herbestemd moet worden. “Als stad willen we het voortouw nemen in die herbestemming. Met het onderzoek dat we starten en de conclusies die we daaruit trekken willen we toekomstige investeerders informeren wat er met de site kan gebeuren, hoe de site zich kan ontwikkelen en welke randvoorwaarden voor ontwikkeling zullen gelden”, stelt Franky Demon.

De site is een mooi voorbeeld van neogotische architectuur, gebouwd eind 19de eeuw. De school is ontworpen door de befaamde stadsarchitect Louis Delacenserie. Andere werken van zijn hand zijn het voormalige station op ’t Zand, het provinciaal hof op de Markt en het toekomstige huis van de Bruggeling Huize Minnewater in de Sebrechtsstraat.

Beschermd

“Louis Delacenserie heeft mee het beeld bepaald van onze stad. De neogotiek was en is een belangrijke stijl voor Brugge. Ze zoekt in de 19de eeuw aansluiting bij de grootse Middeleeuwse periode. Ze zorgt mee voor het pittoreske beeld van de stad en heeft een belangrijke impact op het beeld van een stad in baksteenarchitectuur. De gebouwen op de site van HoWest zijn dan ook beschermd monument en de toren van het voormalige Oost-Gistelhof is zelfs dubbel beschermd. Je doet dus niet zomaar wat je wil met deze site”, benadrukt Franky Demon.

“Onze ruimtelijke agenda, ons klimaatbeleid, ons erfgoedbeleid, onze sociale agenda en onze ambitie om Brugge leefbaar te maken zijn bepalend voor dit onderzoek. Uiteraard doen we dit in overleg met de huidige eigenaar, HoWest, en is de economische haalbaarheid een belangrijk criterium bij het bepalen van wat kan. Met deze studie willen we lijnen uitzetten die duidelijkheid en rechtszekerheid geven aan de huidige en toekomstige eigenaar”, stelt de urbanisatieschepen.

Sportzaal

Welke herbestemming ziet de Brugse schepen mogelijk? Franky Demon: “Het is een ideale plaats om werken en wonen te combineren. Een hub voor creatievelingen. Als sportschepen zou ik graag hebben dat investeerders de sportzaal behouden en integreren in een toekomstig project. Waarom geen yogasessies en andere lichte sporten op die plek organiseren? Onze studie moet een leidraad worden voor investeerders en geeft HoWest houvast om, net als bij de herbestemming van het VTI in de Boeveriestraat, om een correcte prijs te vragen…”