Haal de RenovatieCoach in huis

Op donderdag 22 september kwam Simon Fieuws, een van de RenovatieCoaches van Intercommunale Leiedal, langs in het Sociaal Huis in Kuurne. Hij hield er zitdag en gaf gratis advies op maat.

Inwoners kunnen al langer de hulp inroepen van de RenovatieCoach. De Renovatiecoach is sinds 2017 aan de slag in Zuid-West-Vlaanderen en kon al 3.170 gezinnen helpen bij hun renovatieplannen, waarvan 220 gezinnen in Kuurne. Maak je renovatie eenvoudig en laat je begeleiden door de RenovatieCoach. Hij zorgt voor een stappenplan, aannemers zoeken, offertes vergelijken, opvolging van de werken, en het opvragen van premies en leningen. Hij bekijkt samen met jou de beste aanpak om je woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Je kan renovatiebegeleiding krijgen bij isolatie van het dak, de gevel en de vloer, nieuwe ramen en buitenschrijnwerk, het vervangen van verwarmingstoestel en sanitair, zonnepanelen, ventilatiesystemen…

Ondersteuning op maat

“Wij bieden ondersteuning op maat bij alle stappen van het verbouwingstraject”, vertelt Simon Fieuws. “Wij doen een inschatting van het werk en de kosten. We maken een stappenplan op om de werken naadloos op mekaar te laten aansluiten. Wij vragen offertes op bij deskundige energiebewuste aannemers en treden op als aanspreekpunt voor, tijdens en na de werken. Wij vragen premies of leningen aan en doen controle op de werken, zodat je je aannemer met een gerust gemoed kan betalen. Dit is een service voor elke inwoner van Zuid-West-Vlaanderen of je nu eigenaar, verhuurder, huurder, vereniging van mede-eigenaars of syndicus bent.” Op donderdag 24 november 2022 komt de RenovatieCoach opnieuw naar Kuurne. Je kan nu al een afspraak maken via het woonloket. Inwoners van andere gemeenten kunnen een kijkje nemen op www.warmerwonen. be en daar online een afspraak maken. (ADM)

Meer info via woonloket@kuurne.be of 056 73 70 37 of op www.warmerwonen.be