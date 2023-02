Grote binnen- én buitenlandse interesse voor renovatie Casino Knokke-Heist: “26 teams stelden zich officieel kandidaat”

De interesse voor de renovatie van het nieuwe Casino van Knokke-Heist is groot. De gemeente schreef een architectenwedstrijd uit voor wat volgens experten dé architectuuropdracht van 2023 moet worden. En dat blijkt ook, want 26 binnen- en buitenlandse teams stelden zich officieel kandidaat. Het gemeentebestuur spaart alleszins kosten noch moeite en trok 4,2 miljoen euro uit voor de opdracht. Maar hoe moet het nu verder?

“In het ideaal scenario starten de eerste werken nog deze legislatuur, maar het belangrijkste is dat er een goed ontwerp komt.” Burgemeester Piet De Groote (GBL) bleef vorige week nog voorzichtig om een precieze timing te kleven wanneer het nieuwe Casino in Knokke-Heist klaar moet zijn. Wat wél zeker is, is dat de eerste fase van het renovatieproject achter de rug is. Want het gemeentebestuur schreef een internationale architectenwedstrijd uit voor het ontwerp en die inschrijvingsfase is nu achter de rug.

26 teams

Zoals verwacht is de interesse groot. “Maar liefst 26 gerenommeerde teams uit binnen- en buitenland wagen hun kans in wat, volgens experten, dé architectuuropdracht van 2023 moet worden. Elk team bestaat –gezien de veelzijdigheid en complexiteit van de opdracht- uit één of meerdere architectenbureaus, stedenbouwkundigen alsook landschapsarchitecten”, zegt het gemeentebestuur. Belangrijk: het project omvat meer dan enkel het Casino alleen. De volledige omgeving van de Canadasquare zit vervat in het project. De speelzaal van het Casino gaat zoals aangekondigd ondergronds en zal zich onder het plein bevinden, maar wel met nog steeds de nodige lichtinval.

Het renovatieproject moet de grandeur van weleer terugbrengen naar de site. De ambitie? Uitgroeien tot het beste casino van Europa. In die plannen is zoals eerder aangekondigd geen plaats voor appartementen en een hotel. Wél voor congresfaciliteiten en een opwaardering van de prachtige Magrittezaal. Let wel: de architecten krijgen nog steeds de nodige creatieve vrijheid, maar de leefbaarheid van de buurt moet daarbij wel in rekening gebracht worden.

Volgende stap

What’s next, nu de architectenwedstrijd is afgesloten? “Nu volgt de moeilijke taak om uit de ingediende kandidaturen de 5 best gerangschikte kandidaten te selecteren op basis van de in de selectieleidraad opgenomen criteria”, zegt het gemeentebestuur. “Deze 5 geselecteerde kandidaten worden vervolgens in een eerste ontwerpfase uitgenodigd om op basis van de projectdefinitie een schetsontwerp uit te werken. Dit ontwerp zal worden beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria zoals opgenomen in de selectieleidraad. Ook hier laat het gemeentebestuur zich adviseren door de technische adviseurs en de jury. Enkel de drie best gerangschikte ontwerpen worden verder meegenomen in de verder procedure.” Bedoeling is om het najaar van dit jaar een winnend ontwerp bekend te maken. (MM)