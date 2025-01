Familiebedrijf Verniers maakt kans op ‘Gouden Baksteen’ voor renovatie Oud Militair Hospitaal Brugge

Schrijnwerkersbedrijf Verniers maakt kans op een ‘Gouden Baksteen’, zeg maar een Oscar in de bouwindustrie. De familiezaak werkte mee aan de renovatie van het Oud Militair Hospitaal in Brugge.

Verniers werd in 1923 opgericht door Victor Dendooven, die werd opgevolgd door Jan Verniers. Met Jeroen en Olivier staat inmiddels al de vierde generatie klaar. In de beginjaren lag de focus op de productie en de plaatsing van ramen en deuren. Onder impuls van zaakvoerder Jan Verniers ligt het accent vandaag op totale interieurbouw. In 2020 viel het bedrijf in de prijzen met de Dobbit Schrijnwerk Awards dankzij de knappe etalage van boekentassenmerk Jeune Premier in de Rogierlaan. Nu maken ze kans op een nieuwe award: de Gouden Baksteen in de categorie ‘Project’. De Oostendenaars werkten namelijk mee aan de volledige reconversie van het Oud Militair Hospitaal in Brugge naar sociale woningen. De site dateert van de jaren 1870.

Erfgoedwaardig

“Onze opdracht was het vervangen van het jaren ’90-pvc-schrijnwerk door erfgoedwaardig schrijnwerk. Dat is gebaseerd op de schrijnwerkdetails uit het stadsarchief. Het is ook duurzaam en goed isolerend”, legt Olivier Verniers uit. Om de historische site in ere te herstellen, was nogal wat materiaal van doen. “230 schrijnwerkelementen, goed voor 750 glaspartijen en 60 kubieke meter hout (voornamelijk moabi). Er kwam ook 500 liter ramenlak aan te pas.”

Het project kan ook rekenen op lovende woorden van de selectiejury. “Vandaag is het gebouw prachtig gerenoveerd en omgevormd tot een moderne woon- en ontmoetingsplek, waarbij de authentieke elementen behouden zijn gebleven. De indrukwekkende architectuur en rustige omgeving maken het een uniek stukje erfgoed in Brugge.” De Gouden Baksteen, een initiatief van de Bouwunie, is een awardshow die in de bouwsector hoog staat aangeschreven. Wie wint, bepaalt het brede publiek via een stemming. (TVA)

Tot 7 februari kan iedereen een stem uitbrengen op degoudenbaksteen.be.