Eerste spadesteek Woonproject Palazz’eau aan Handelskaai is een feit: Kortrijk wordt stadspaleis rijker

De eerste symbolische spadesteek van het woonproject Palazz’eau aan de Handelskaai in Kortrijk is gegeven. Palazz’eau wordt meteen ook de symbolische ‘eerste steen’ die het beeld van de Leideboorden op die plek voor de toekomst zal bepalen. Het gebouw moet in het najaar van 2023 klaar zijn.

Het project Palazz’eau vormt de kop van de Handelskaai en de Belfaststraat en komt in de plaats van het ‘gebouw Immokantoor Vobis’ dat afgebroken werd. “De erfgoedwaarde was relatief, dat bewees een cultureel-historisch onderzoek”, zegt schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Team Burgemeester). “Het gebouw mocht afgebroken worden op voorwaarde dat er een architecturaal project kwam dat paste binnen het kader van de geplande omgevingswerken met het heraanleggen van de Handelskaai en het plein ervoor en de bouw van een passantenhaven. Dit alles zit in een finale fase: volgend voorjaar maken we het definitieve plan bekend.”

Spel met gevelplaten

De Kortrijkse architect Tom Adins van Adins-Van Looveren Architecten en de Kortrijkse bouwheer Projectontwikkeling Vuylsteke Construct gingen niet over een nacht ijs.

“In eerste instantie opteerden we voor een klassieke ontwikkeling van 14 woningen, maar de ruimte is eerder beperkt. Er was ook plaats nodig voor parkeerplaatsen ondergronds. De beperkte ruimte biedt meer mogelijkheden voor een nieuw woonconcept”, duidt Frederik Vuylsteke.

In Palazz’eau komt een mobiliteitslift, een primeur voor Kortrijk

Het uiteindelijke concept is een klein perceel waar een groot volume haalbaar is. “We zetten in op ruimte en op oppervlakte en opteerden voor 1 flat per etage en onderaan een commerciële ruimte. Er komt geen kelderverdieping. Er komt wel een multifunctionele lift, een mobiliteitslift zeg maar, waarbij de wagen of elektrische fiets mee kan naar de betreffende verdieping. Wie later geen wagen meer heeft kan de kamer bijvoorbeeld gebruiken als muziek- of tuinkamer met zicht op de omgeving”, aldus architect Tom Adins. Palazz’eau biedt zicht op de Vismarkt en de Leie. “De lichte structuur moet de aandacht trekken: het is een spel met bronskleurige gevelplaten en een wit skelet. Ook in en met de gevel maakt het gebouw het verschil: zijdelings worden de platen aangekleed met planten. Er komt ook een groene daktuin. Dit past in de opmaak van het nieuwe, groene plein op de Handelskaai”, aldus Frederik.” De terrassen variëren van 36 tot 80 vierkante meter. Het project is duurzaam met het meest toekomstgerichte verwarmings- en koelingssysteem. In 2022 gaan de werken van start. De eerste bewoners zullen eind 2023 hun nieuwe stadspaleis kunnen betrekken.