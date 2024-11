Afbraakwerken voormalige Carrefour starten maandag

Op maandag 2 december starten de afbraakwerken van de voormalige Carrefour. De site wordt aanvankelijk ingericht als een park, maar de gemeente heeft de intentie om er in de toekomst het nieuw administratief centrum te bouwen.

Enkele jaren geleden kocht de gemeente Moorslede de voormalige site van Carrefour in de Markstraat, met als doel een trage doorgang te creëren tussen de Poststraat en de Marktstraat en er een nieuw administratief centrum te bouwen.

Ook een huisje in de Poststraat werd door de gemeente gekocht. Beide aankopen kaderden binnen een langetermijnvisie. “In het huidige gemeentehuis zitten de diensten wat krap behuisd. Het is de bedoeling dat er op de plaats van de voormalige Carrefour in de toekomst een nieuw administratief centrum komt. De diensten zijn nu al volop bezig met voorbereidend werk, maar het is aan de volgende bestuursploeg om het project al dan niet te verwezenlijken”, luidde het in 2021 bij het gemeentebestuur.

Bomen en een klein paviljoen

Sinds de aankoop in 2021 ligt de site er wat mistroostig bij. Het gemeentebestuur zocht naar een tijdelijke invulling voor de site. “Aanstaande maandag 2 december starten de afbraakwerken van de voormalige Carrefour en het huisje. Na de werkzaamheden zal er op het terrein een tuin worden aangelegd met bomen, bloemenmengsel en een klein paviljoen”, aldus huidig schepen en toekomstig burgemeester Sherley Beernaert (STERK).

Naar verwachting tot eind januari

Om de werken te kunnen uitvoeren heeft de gemeente Moorslede een zone van het openbaar domein ter beschikking gesteld aan de aannemer voor het inrichten van de werf. Er zal een parkeerverbod gelden in dit gedeelte van de Marktstraat. “Maar dat zal geen invloed hebben op de toegankelijkheid van de woningen van buurtbewoners of gebruikers van de openbare weg.”

De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot eind januari 2025. “Maar onvoorziene omstandigheden kunnen natuurlijk altijd een invloed hebben op die einddatum.” De werken worden uitgevoerd door Grondwerken Deprez uit Zonnebeke en dit in samenspraak met het studiebureau Ensemble uit Brussel.