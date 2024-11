15 jaar na eerste ontwerp: Belgacomtoren wordt studentenresidentie Techtower

Op de Belgacomsite in Kortrijk verrijst binnenkort een nieuw stadsdeel. In de eerste fase transformeert ontwikkelaar Promiris het iconische Belgacomgebouw tot een hoogwaardige studentenresidentie met 105 kamers. Gevolgd door de start van de werken van nieuwe woonbuurten Linium Noord en Linum Zuid. Het stadspark in het binnengebied zal alle drie de delen van het project verbinden.

Ontwikkelaar Promiris start binnenkort met werken op Belgacomsite. Bij de Techtower, zoals de studententoren zal heten, komen een fietsenstalling en een open stadspark dat in latere fases zal aansluiten op twee nieuwe woonbuurten. “Voor de stad was het belangrijk dat de cultuur-historische waarde van het Belgacomgebouw en het typerende karakter van de gevel bewaard bleven. Met de komst van 105 extra studentenkamers beantwoorden we aan de behoefte voor meer huisvesting”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.

Geschiedenis Belgacomsite en timing

Door de komst van nieuwe technologieën was de centrale van 8.000 m² te groot voor Proximus, de opvolger van Belgacom. De eerste plannen om het gebouw te verkopen en er een stadsontwikkelingsproject van te maken dateren uit 2009. Op 6 oktober 2014 gaf het schepencollege zijn akkoord voor de reconversie van Belgacomsite tot een stedelijke woonontwikkeling.

Het Belgacomgebouw aan de hoek van de Spoorweglaan en de Tuinstraat, gebouwd in 1947 door de toenmalige Regie van Telegraaf en Telefonie (R.T.T.), is een icoon in het Kortrijkse straatbeeld © Kortrijk

De sloopwerken voor een deel van de bebouwing werden in 2020 vergund. Intussen zijn de afbraakwerken al begonnen. Het aannemingscontract werd onlangs getekend. Het bouwbedrijf Wyckaert werd toegewezen voor de uitvoering van de studentenhuisvesting. De start van de werken is voorzien voor januari 2025. Het einde van de werken is voor de lente van 2026. De opening van de residentie volgt in september 2026.

Studentenresidentie, stadstuin en fietsenstalling

De krachtlijnen van het eerste ontwerp hebben standgehouden. “De Belgacomsite wordt in ere hersteld. Het originele erfgoed wordt tot het hoogste punt gerespecteerd, met een herwaardering van de gevels die door de jaren van industriële activiteit op het terrein verborgen waren. Het ontwerp van het gebouw combineert de constructieve kwaliteiten van toen met moderne technologieën op het gebied van koolstofvrije warmteproductie”, vertelt Maarten Van Weverberg van awg architecten.

Cedric de Laet (managing partner Promiris), schepen Wout Maddens, Jan Verrelst en Maarten Van Weverberg (awg architecten) © MD

De studentenkamers worden gekenmerkt door hoge plafonds en grote ramen, wat resulteert in unieke volumes met veel natuurlijk licht. Elke kamer heeft eigen sanitaire voorzieningen voor een maximaal comfort. Studenten zullen ook kunnen genieten van ruime collectieve ruimtes waaronder gemeenschappelijke keukens op elke verdieping en studie-, sport- en recreatieve ruimtes in de bestaande, half verdiepte kelder van het Belgacomgebouw.

De Techtower biedt via deze gemeenschappelijke delen ook toegang tot de gemeenschappelijke binnentuin. Deze kleine stadstuin zal dienen als een verkoelend eiland in de zomer en als een absorptiezone in het stadscentrum. “Via drie verschillende ingangen – aan de Vlasmarkt, Doorniksestraat en Belgacomgebouw – heeft de hele Kortrijkse gemeenschap toegang tot het pocketpark. Voor de veiligheid zullen de deuren vanaf een bepaald uur gesloten zijn”, aldus Maarten Van Weverberg.

Daarbij komt een ruime en gemakkelijk bereikbare fietsenstalling voor de studenten. Het dagelijkse beheer van de residentie wordt verzorgd door een internationale uitbater met ervaring, die gebruik kan maken van een conciërgewoning binnen de residentie. Er komen ook twee ondergrondse parkeergarages.

Kunstwerk als eyecatcher

Als markering van de ingreep wil de ontwikkelaar een kunstwerk op het gebouw plaatsen. Het kunstwerk, ontworpen door het internationaal gerenommeerde kunstenaarscollectief LAb(au), zal fungeren als een symbool dat staat voor de verbinding tussen de stad en het universum. Het kunstwerk wil cosmic noise opvangen en vertalen in willekeurige tekst om de mens te verbinden met het universum.

Op het hoogste punt wordt een kunstwerk geplaatst dat “ruis capteert uit de ruimte en waaruit tekst voortkomt” © LAb(au)

Nieuwe woonbuurten

Na deze eerste fase starten de werken voor Linium Noord, een nieuwe woonbuurt aan de Vlasmarkt. Linium Noord zal bestaan uit drie gezinswoningen, dertien gezinsvriendelijke appartementen en een commerciële ruimte. In de derde fase wordt bij de Spoorweglaan Linum Zuid ontwikkeld, een woningcomplex met appartementen voor 48 bewoners of families. Het stadspark in het binnengebied zal alle drie de delen van het project verbinden.