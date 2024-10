Zes zaterdagen feest aan de kust: Bakkerij Diemas viert zomercampagne met tal van prijzen

Wat begon als een kleinschalige bakkerij in 1968, opgericht door Marcel Dierinck, is uitgegroeid tot een waar fenomeen aan de Belgische kust. Bakkerij Diemas, met zijn twaalf vestigingen, heeft deze zomer haar trouwe klanten in het zonnetje gezet met de feestelijke Diemas Days. De zomercampagne, die zes zaterdagen duurde, combineerde heerlijke bakkerijproducten met kinderplezier en blije gezichten, en werd een groot succes.

Tijdens de Diemas Days was het elke zaterdag feest aan de kust. De bakkerijen organiseerden live muziekoptredens en het populaire Rad van Diemas, speciaal voor de kinderen. Ook mascotte Marcel, een knipoog naar de oprichter en een grote teddybeer, bracht veel vreugde bij de jonge bezoekers. Een belangrijk onderdeel van de actie was de mogelijkheid om kans te maken op de hoofdprijs: een volledig verzorgd verblijf in het Plopsahotel, inclusief twee dagen toegang tot het pretpark voor een heel gezin, met een waarde van 500 euro. Klanten konden meedoen door een QR-code te scannen en enkele vragen te beantwoorden.

In de vestiging in Nieuwpoort vond de feestelijke prijsuitreiking plaats. Céline en Emmanuel Declercq, de huidige zaakvoerders, gaven persoonlijk de prijzen aan de gelukkige winnaars. “In Middelkerke, aan de Leopoldlaan 146, ging de prijs naar Tijs Vanlaethem, terwijl Pieter-Jan Marico zijn prijs in ontvangst mocht nemen bij de vestiging in Nieuwpoort, Sint-Joris, aan de Toevluchtweg 2A. Koen Hysentruyt kwam als winnaar uit de bus in de bakkerij van Mariakerke op de Zeedijk 164, en Jeroen Vanhaecht werd beloond in Oostduinkerke aan de Albert I-laan 75”, klinkt het bij de zaakvoerders.

“De bakkerij in De Panne aan de Zeelaan 143 kende Nora Gheeraert als haar gelukkige klant, en Marys Steenhout werd in de Koksijdse bakkerij op de Zeedijk 236 de winnaar, met Danny Rooryck die eveneens in Koksijde, maar aan de Koninklijke Baan 92, zijn prijs won. In een tweede vestiging van Middelkerke aan de Leopoldlaan 6 viel Lu Valentina in de prijzen, terwijl Lisa Verstraete werd beloond in Sint-Idesbald, Strandlaan 32. Westende kende twee winnaars: Anne Peeters aan de Arendlaan 80 en Stephanie Van Roy aan de Priorijlaan 20. Ten slotte was Lidia Vercleyen de gelukkige winnaar in Nieuwpoort-Bad aan de Albert I-laan.”

Bij bakkerij Diemas draait alles om meer dan alleen brood en gebak. “We zijn een familiebedrijf, geworteld in traditie, dat sinds de oprichting door Marcel in de jaren 60 generaties lang wordt doorgegeven. Wat begon in het Waasland groeide uit tot een succesvolle reeks bakkerijen langs de kust”, aldus Céline en Emmanuel Declercq. Marcels dochter Evelyne en schoonzoon Paul Declercq bouwden het verder uit, en nu staan hun kinderen Céline, Emmanuel en Olivier aan het roer. Bakkerij Diemas ging dit jaar met de award van ‘bedrijf van het jaar’ lopen door de opening van een nieuwe winkel in Nieuwpoort-Bad.

Hart voor klanten

Met passie voor het vak, zorg voor hun klanten en een oog voor familie, heeft Diemas een vaste plek veroverd in het hart van vele kustbezoekers. En niet alleen aan de kust: zelfs ver in het binnenland wordt Diemas geroemd om zijn brood, koffiekoeken en het bekende lokale lekkernij pannepotjes.

Diemas staat bekend om zijn warme, persoonlijke service, die je nergens anders vindt. “De Diemas Days waren daar een prachtig voorbeeld van: meer dan 6.000 strandgadgets werden uitgedeeld, waaronder strandballen en frisbees, en er werd bijzondere aandacht besteed aan de kinderen. Wij zijn een familiebedrijf en willen dat onze klanten dat ook voelen. Daarom is het zo belangrijk om niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen te betrekken”, aldus Céline nog Declercq.

Met dit familiegevoel en de hoge kwaliteit van hun producten weet Bakkerij Diemas al meer dan 50 jaar haar klanten keer op keer te verrassen en te verwennen. Zoals Marcel het ooit begon, zo wordt het nu voortgezet: met liefde voor het vak en zorg voor de klant.