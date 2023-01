Wybo Transport & Logistics neemt intrek in nieuwe kantoren in Poperinge

Wybo Transport & Logistics heeft deze week zijn intrek genomen in de gloednieuwe kantoren langs de Vlaanderenlaan 41 in Poperinge. Hiermee zet de onderneming een volgende stap in de verdere groei en professionalisering van hun activiteiten.

Wybo Transport & Logistics werd opgericht in 1970 door Leona Wybo en staat vandaag onder leiding van zoon Ronny Devos en zijn vrouw Hélène Secq. De onderneming met hoofdzetel in Poperinge is een gevestigde waarde in zowel het transporteren van goederen in binnen- en buitenland als het verzorgen van opslag voor hun klanten in vestigingen in België en Frankrijk.

Vier locaties

Wybo kondigde in 2019 al de ingebruikname aan van een nieuw hypermodern magazijn van 10.000 m² langs de Vlaanderenlaan in Poperinge. De onderneming beschikt ondertussen over vier locaties in België en Frankrijk met ruim 30.000 m² aan opslagplaats verankerd in een CO²-neutrale langetermijnvisie met onder meer zonnepanelen, warmtepompen en elektrische heftrucks. Onlangs heeft Wybo ook geïnvesteerd in elektrische laadstations op basis van de eigen productie.

Duurzame visie

Als sterk groeiend bedrijf investeert Wybo ook steeds verder in hun klantenservice en hun personeel. “Met de recente aanwervingen werden de vroegere kantoren te beperkt in ruimte en we wilden ook investeren in een aangename en aantrekkelijke werkomgeving voor onze medewerkers, waar we onze cultuur van samenwerken verder konden ontwikkelen”, aldus Ronny Devos, ceo van Wybo Transport & Logistics. “Met de moderne ventilatiesystemen en het super-isolerend en geluiddempend glas trekken we de lijn van onze circulaire en duurzame visie nu ook door naar onze kantoren, en werd er ook voorzien in opleiding- en vergaderruimtes, multifunctionele zalen en extra parkeermogelijkheden voor personeel en bezoekers.”