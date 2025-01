Wouter en Charlotte van wijnhandel Thyrsus pakken uit met Wine & Dine: “Leuke manier om onze wijnen te ontdekken”

Wijnhandel Thyrsus in Roeselare pakt de komende maanden op verschillende donderdagen uit met Wine & Dine, een formule waarbij Charlotte Vereecke en Wouter Degryse in de voormalige pastorie van Oekene hun wijnen koppelen aan een uitgebreid menu. “We genieten ten volle van dergelijke conceptjes.”

Negen jaar geleden startten Wouter Degryse en Charlotte Vereecke (beiden 43) Thyrsus op. De wijnhandel huist sinds vier jaar in de voormalige pastorie van Oekene. “De voorbije jaren werkten we verschillende concepten uit om onze wijnen voor te stellen. Zo hadden we drie edities ‘Wild’, een editie ‘Vis’ en organiseerden we ook onze Sunday Roast. Een vast restaurant of evenement ambiëren we niet. We genieten echt van het uitwerken van die conceptjes. Als we inspiratie hebben, vliegen we erin. Nooit voor lang, maar dat houdt het net leuk en zorgt ervoor dat we scherp blijven.”

Wijnen ontdekken

Het nieuwe concept, Wine & Dine, vindt telkens plaats op donderdagavond in de oude pastorie van Oekene. Daar beschikt het koppel naast de winkel ook over een gezellige bar. “Doorheen het jaar kan men hier onze wijnen proeven. Dan serveren we telkens ook enkele hapjes. Voor Wine & Dine pakken we het op die donderdagavonden op gebied van eten wat grootser aan.”

Wouter zet zijn koksmuts aan en maakt twee hapjes, een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. De maximum 24 aanwezige gasten krijgen al dat lekkers geserveerd door Charlotte die daarnaast ook gepaste wijnen inschenkt. “Op deze leuke manier ontdekken de gasten onze wijnen, maar genieten ze ook van een lekker menu.”

Inmiddels losten Charlotte en Wouter al twee data. De Wine & Dine op donderdagavonden 6 februari en 13 maart zijn inmiddels al volzet. Inmiddels kan men ook reserveren voor een nieuwe editie op 27 maart. “En er volgen er ongetwijfeld nog”, aldus Wouter. Info over Wine & Dine bij Thyrsus vindt men via de sociale mediakanalen van de wijnhandel. Reserveren kan ook via info@thyrsus.be.

10 jaar

Thyrsus bestaat volgend jaar tien jaar. “En die verjaardag gaan we natuurlijk in de kijker zetten. Ondertussen blijven we op zoek naar leuke wijntjes. Ons gamma groeit jaar na jaar. We kiezen vaker voor elegante dan voor klassieke wijnen. Zo focusten we het voorbije jaar bijvoorbeeld op Italië, waar er inmiddels ook heel wat cool climate wijndomeinen op hoogte zijn”, aldus Wouter.