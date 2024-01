Wouter en Charlotte pakken uit met Sunday Roast in pastorie van Oekene: “Lekker uitgebreid, maar tegelijk relaxed”

Lekker uitgebreid eten op z’n zondags, zoals dat vroeger als eens bij de (groot)ouders gebeurde. Met dat simpel, maar overheerlijk culinair concept pakken Wouter Degryse en Charlotte Vereecke in februari en maart uit. Dat doen ze onder de noemer Sunday Roast, een concept dat past in hun traditie van Supper Club. In het dagelijks leven runnen ze een wijnhandel in de pastorie van Oekene, maar ten gepaste tijde pakken ze graag met een gastronomisch pop-up concept uit. Wat houdt Sunday Roast precies in en wat zit er allemaal in het menu vervat?

Wouter en Charlotte runnen al zeven jaar wijnhandel Thyrsus. Eerst vanuit de Godshuislaan, maar ze vonden drie jaar geleden een ruimere en vooral mooiere locatie in de oude pastorie van Oekene in de Oekensestraat. “De wijnhandel met bijhorende bar is onze hoofdbezigheid”, vertelt Wouter. “Die is open op donderdag en zaterdag. We organiseren er naast de verkoop ook al eens workshops en proeverijen, maar daarnaast kan je hier bij een goed glas wijn ook iets kleins eten. Dat concept trokken we in het verleden meermaals open, onder de noemer ‘pop-up supper club’. In het verleden heetten die WILD. en VIS., telkens een simpele verwijzing naar wat we serveerden. De eerste keer hing daar nog een mysterieus randje aan doordat gasten die kwamen eten pas op het laatste moment de locatie doorgestuurd kregen. Naarmate de jaren en de edities vorderden, wisten de meeste mensen al gauw dat die pop-up gesitueerd was in een serre in onze tuin op ons oud adres in de Moorseelsesteenweg.”

Zondagse maaltijd

Nu het koppel een vaste stek heeft in de oude pastorie stapt ze af van de geheime locatie, maar wil ze wel haar culinair concept in leven houden. Het resultaat heet dit keer ‘Sunday Roast’. “We voorzien een Engelse lunch, met een stukje gebraad in een gezellig kader: een van onze ruimtes in de pastorie, waar we in februari en maart vier zondagen telkens 24 mensen een heerlijke maaltijd willen voorschotelen. Je kan het zien zoals een zondagse maaltijd bij familie of vrienden. Lekker uitgebreid, maar tegelijk relaxed. We serveren voor 48 euro een vast menu met drie appetizers, Beef Wellington met mashed potatoes en een lekker dessertje. Uiteraard zal je daar indien gewenst aangepaste wijnen bij kunnen krijgen. Dat vind ik meteen het leukste onderdeel: de juiste wijnen voor bij de maaltijd serveren.”

Vier zondagen

Sunday Roast is er op zondagen 18 en 25 februari en 10 en 24 maart. “Wie wil reserveren doet dat best snel, want de plaatsjes gaan vlug”, zegt Charlotte. “Nu al zitten twee middagen bijna vol. Als het héél hard gaat, overwegen we wel nog extra dagen in te plannen.”