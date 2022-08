Wijngoed Choupette in Staden stelt eerste wijntjes voor: “Resultaat van drie jaar werk”

Quincy Coeck (40) en Mieke Decherf (37) plantten drie jaar geleden achter hun woning een wijngaard aan. Op maandag 15 augustus en tijdens de twee daaropvolgende weekends stellen ze het resultaat van hun noeste arbeid aan het grote publiek voor door middel van een opendeur. Iedereen kan daarbij kennismaken met de drie witte wijntjes die Quincy en Mieke klaarhebben. Verder kan er ook kennisgemaakt worden met een fruitwijn op basis van kersen.

Quincy en Mieke kregen enkele jaren geleden de kans om een stuk grond achter hun woning in de Drevestraat aan te kopen. “We hadden toen al een serre staan waarin we vooral fruit kweekten”, vertelt Quincy.

“Mieke had eerder een cursus gevolgd rond het maken van fruitwijn. Zo ontstond het idee om een wijngaard aan te planten. Op een oppervlakte van 7.500 vierkante meter was er ruimte voor 3.200 planten. Naast Pinot Auxerrois werd er ook Pinot Blanc aangeplant.”

“Quincy volgde aan Syntra een cursus wijnbouwer-wijnmaker”, weet Mieke. ‘Die duurt drie jaar. In het laatste jaar dien je zelf wijn en een eindwerk te maken. Ik volgde de opleiding niet, maar nam wel alle cursussen van Quincy door en maakte het eindwerk. Quincy heeft daarnaast ook de cursus aspirant-sommelier gevolgd.”

Aanbod

Vorig jaar werden de eerste druiven geplukt. Op 15 augustus en tijdens de daaropvolgende weekends kan er kennisgemaakt worden met het resultaat van drie jaar hard werk. “We stellen drie witte wijnen aan het grote publiek voor”, vertelt Mieke.

“Onze Auxerrois verwijst naar de druivensoort waarvan hij gemaakt is. De Chouchou is een iets zoetere wijn, terwijl we de En Secret via een geheime vinificatie geproduceerd hebben. Verder is er ook nog onze Sweet 16, een fruitwijn op basis van kersen. Van de fruitwijn hebben we zowat 30 versies gemaakt, om dan uiteindelijk te besluiten dat de 16de versie de beste was. Vandaar de 16 in de naam. Sweet verwijst dan weer naar de zoete smaak. Bezoekers krijgen ter gelegenheid van de opening de kans om onze wijnen te proeven, de wijngaard te bezoeken en wijn aan te kopen.”

“Er is een kleine presentatie voorzien, terwijl er op het wijnterras met zicht op de wijngaard van een wijntje of een ander drankje genoten kan worden. We voorzien daarbij in samenwerking met een lokale slagerij ook een hapje onder de vorm van tapas.”

Duurzaamheid

Het is de bedoeling van Quincy en Mieke om zoveel mogelijk lokaal te verkopen. “We hebben daartoe echter nog geen concrete stappen ondernomen”, aldus Quincy. “We zien wel wat er tijdens en na de opendeurdagen op ons afkomt.” De wijnen zullen in elk geval ter plaatse aangekocht kunnen worden. “Daartoe trokken we een gebouw op waarin naast een winkel ook plaats is voor een degustatieruimte en de wijnmakerij zelf. Het gebouw herbergt ook een kelder voor het bewaren van de wijn.”

“We trekken ook volop de kaart van de duurzaamheid. Zo werd onze nieuwbouw opgetrokken met stenen van de loods die er vroeger stond en werken we met kleine tanks waarop koeling niet nodig is. Het gebouw werd ook goed geïsoleerd, waardoor het er op warme dagen lekker fris is.”

Mieke en Quincy brengen in de toekomst ook een mousserende wijn op de markt. “De mousserende wijn is ondertussen al gebotteld en moet nu nog een tijd sur lattes op zijn gisten rijpen in de kelder. De tweede gisting gebeurt immers in de fles.”

Praktisch

Wijngoed Choupette in de Drevestraat 21 zet zijn deuren open voor het publiek op 15 augustus van 14 tot 20 uur, op 19 en 26 augustus van 15 tot 21 uur, op 20 en 27 augustus van 14 tot 21 uur en op 21 en 28 augustus van 14 tot 20 uur. Meer info is te vinden op de website www.wijngoedchoupette.be en op de Facebookpagina.