Weverij Delabie in Anzegem vindt overnemer, werknemers krijgen de kans om aan de slag te blijven

Weverij Delabie in Anzegem heeft een overnemer gevonden. Dat bevestigt curator Yves François. Het bedrijf wordt overgenomen door een meubelstoffenbedrijf uit Waarschoot in Oost-Vlaanderen. De 28 werknemers kunnen aan de slag blijven in het bedrijf.

Delabie maakte decennia lang meubelstoffen voor dure merken. De laatste jaren leed het familiebedrijf verlies. In november werd het failliet verklaard. Een curator ging op zoek naar een overnemer en die is intussen gevonden. B&T Textilia uit Waarschoot neemt Delabie over.

Volgens de curator waren er goede gesprekken tussen beide bedrijven. “Er was langs beide kanten interesse en na wat aftoetsen en wikken en wegen zijn we tot een goede deal gekomen voor de overname”, zegt François.

Bij Delabie waren 28 werknemers aan de slag. “Die hebben bij het faillissement allen hun ontslag gekregen, maar ze krijgen wel de kans om in het nieuwe bedrijf te werken”, zegt de curator. “Er is geen verplichting en enkelen hebben al een andere job gevonden, maar wie wil, zal zeker de kans krijgen.”