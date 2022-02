Voormalige weverij wordt ideale plek voor kleine ondernemers

Komende zomer start aannemer Devagro uit Desselgem met de sloop van een deel van een voormalige weverij langs de Mirakelstraat in Nieuwenhove bij Waregem. Daar moet tegen 2024 een nieuw bedrijventerrein verrijzen. Vorig weekend mochten buurtbewoners al een kijkje nemen op de site van 2,3 hectare groot.

Afgelopen zaterdag tekenden een zestigtal nieuwsgierige buurtbewoners present op de site van de voormalige weverij Deslee-Vanhoutte langs de Mirakelstraat in Nieuwenhove. Tijdens een informatiemoment namen enkele ex-werknemers van het textielbedrijf en de huidige projectmedewerkers van de intercommunale Leiedal de omwonenden mee op sleeptouw op de site, die ruim 2,3 hectare groot is. Ook de schepenen uit het Mirakeldorp, Philip Himpe en Maria Polfliet (beiden CD&V), volgden de rondleiding mee.

Vorige eeuw werden de gebouwen, net buiten het centrum van Nieuwenhove, gebruikt als vlasroterij en weverij. Bij Deslee-Vanhoutte waren er op het moment van het faillissement in 2000 meer dan 450 mensen werkzaam. Het Gentse bedrijf Annabel kocht de site nadien over, maar gebruikte de gebouwen de laatste jaren niet meer. Eind 2017 kreeg de intercommunale de kans om het gebied over te kopen, met als doel deze milieubelastende site om te vormen tot een kmo-zone. In november 2020 keurde de gemeenteraad de realisatieovereenkomst tussen de stad en Leiedal officieel goed.

Schrijnwerker

De sloopwerken, die deze zomer van start gaan, betekenen het startschot van de omvorming. De loodsen die achteraan op het terrein staan en uit 1998 dateren, blijven behouden. “De andere gebouwen verdwijnen onder sloophamer en maken plaats voor een moderne infrastructuur en een zestal kleinere kmo-kavels, die nauw verbonden kunnen zijn met wonen en gemengde functies”, vertelt projectverantwoordelijke Tine Claeys. “Het nieuwe bedrijvenpark kan je vergelijken met de sites Transvaal en Groenbek. Een geschikte plaats om kleine bedrijven, zoals een schrijnwerker of een schilder, onder te brengen”, zegt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V).

De herontwikkeling moet een verloederd stukje Nieuwenhove omtoveren tot een aangename omgeving waar wonen en werken elkaar aanvullen, klinkt het. “Leiedal streeft al langer naar reconversie en hergebruik van bestaande oude bedrijfssites. Met deze herontwikkeling willen we vooral een antwoord bieden op de grote vraag naar kleinere percelen om te ondernemen”, zegt algemeen directeur Filip Vanhaverbeke. “De eigentijdse en moderne kmo-site, met de kwaliteit waar Leiedal en Waregem voor staan, zal zeker een meerwaarde vormen voor Nieuwenhove”, vult schepen Chanterie aan.

Koedrijfbeek

Er is aandacht voor klimaat en leefbaarheid bij het nieuwe bedrijvenpark, dat een volledig nieuw en gescheiden rioleringsstelsel krijgt. “De bedrijven zullen zoveel mogelijk regenwater hergebruiken. De parkings bestaan uit waterdoorlatende materialen, die het overtollige water snel laten infiltreren in de bodem”, zegt Tine Claeys, die meegeeft dat de nabijgelegen Koedrijfbeek meer ruimte krijgt in het nieuwe concept.

Ook over de verkeerssituatie werd nagedacht. Naast nieuwe trage verbindingen, zoals wandel- en fietsdoorsteken, zal een nieuwe weg aangelegd worden om de bedrijven bereikbaar te maken. “We waken erover dat er enkel bedrijven komen die geen extra verkeer met zich meebrengen”, beloofde schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) vorig jaar al. De aanwezige parkeerplaatsen kunnen tijdens de weekends van pas komen als reserveparking voor het Mirakelstadion van Racing Waregem, dat even verderop gelegen is.

Voor de eerste fase van de werken ontvangt Leiedal overigens Vlaamse subsidies. Bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt 216.000 euro uit, oftewel 90 procent van de kosten voor de subsidieerbare sloopwerken voor de herontwikkeling van de Mirakelsite.

Na de sloopwerken, die een drietal maanden duren, kunnen de eigenlijke infrastructuurwerken aanvangen. Die moeten in de loop van 2024 afgerond zijn, zodat de verkoop van de ruimte om te ondernemen kan volgen. Geïnteresseerden kunnen zich nu al bij Leiedal melden. (Pieterjan Neirynck)