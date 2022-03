Voormalig lingeriemodel opent boetiek ‘House of HNDRX’: “Ik liet me inspireren in Londen”

Zaakvoerder Ine Hinderyckx (26) van het schoonheidssalon House of HNDRX in de Leopold I-laan opent nu ook een gelijknamige kledingzaak in de Zuidzandstraat 31. “Je zal mogen rekenen op een unieke Londense sfeer waardoor ik me liet inspireren”, zegt Ine, die in de zaak zal samenwerken met vriendinnen Tailina Seery en Céline Knockaert.

Ine Hinderyckx is al haar hele jonge leven gepassioneerd door schoonheid, mooie kledij en verzorging. Acht jaar geleden nam ze dan ook deel aan Miss België. “Ik wist niet goed wat de volgende stap zou zijn in mijn leven, welke opleiding ik zou gaan volgen en zag die missverkiezing als een avontuur.”

Schoonheidsopleiding

Door haar deelname en het modellenwerk dat erop volgde, onder meer voor lingeriemerk Marie Jo, kwam Ine in aanraking met schoonheidsbehandelingen. “Zo werd mijn interesse gewekt om zelf een schoonheidsopleiding te volgen”, vertelt Ine Hinderyckx.

Ine begon drie jaar geleden haar schoonheidssalon in een klein kamertje van haar grootouders en gebruikte Instagram om haar zaak te promoten. Het sloeg aan en zo kon ze haar zaak uitbreiden naar een mooi pand in de Leopold I-laan waar ze mettertijd ook kleding verkocht.

Maandelijkse dj-set

“Maar met de beide activiteiten – schoonheidszorgen en kleding – zijn we het pand ontgroeid en vandaar dat ik het wilde opsplitsen”, gaat Ine verder. “Voor het concept van de nieuwe zaak in de Zuidzandstraat liet ik me inspireren in Londen. We werken in het interieur met marmer en oud roze. Daarnaast hebben we maandelijks een dj-set in de winkel en een modeshow waar we telkens de nieuwe collectie voorstellen.”

We bieden betaalbare mode zonder in te boeten op kwaliteit

Ine zal in de zaak samenwerken met twee goede vriendinnen: Tailina Seery (28) en Céline Knockaert (29). “Dat zal uiteraard voor een speciale sfeer zorgen. Al tijdens de voorbereidingen kwamen de mensen eens bekijken waarmee we allemaal bezig waren. Céline ken ik uit het uitgaansleven. Ze houdt De Coulissen in Brugge open samen met haar man. En Tailina is al tien jaar mijn beste vriendin. Samen zullen we onze klanten helemaal in de watten leggen met betaalbare mode tussen 20 en 100 euro zonder in te boeten op kwaliteit. We gaan de stukken persoonlijk selecteren en staan dus garant voor een persoonlijke aanpak”, zegt Ine.

Breed gamma

“Je zal bij ons terechtkunnen voor een heel breed gamma: van een winterjas tot een casual outfit maar ook voor een gala- of cocktailjurk. Wij hebben er alvast heel veel zin in. Met alles wat gebeurd is in de moeilijke coronajaren ben ik ongelooflijk trots dat de zaak het zo ver gebracht heeft én dat we nu ook een tweede zaak mogen openen.”

(PDV)