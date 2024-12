Viva Sara en Thinkedge storten € 3.000 aan De Warmste Week

Met 5.609 acties heeft De Warmste Week dit jaar 8.907.834 euro opgebracht voor 276 projecten die werken rond het thema eenzaamheid. 3.000 euro daarvan komt van Viva Sara en Thinkedge. Samen brachten ze De Warmste Koffie op de markt.

Ook Thinkedge en Viva Sara sloegen de handen in elkaar om voor De Warmste Week een actie op poten te zetten. Van een limited edition blend verkochten ze 250 zakjes en 50 takeaway koffie’s. De Warmste Week merkte de actie van ‘De Warmste Koffie’ op en nodigde hen dan ook uit om op het podium van De Warmste Week in Brugge hun opbrengst bekend te maken.

“We leven elk jaar toe naar De Warmste Week”, vertelde Ruben Deceuninck van creatief communicatiebureau Thinkedge live op radio en televisie. “We vonden dat we dit jaar iets moesten doen”. Presentator Sander Gillis vroeg waarom ze kozen voor koffie. “Het is een product dat mensen samenbrengt. Hoe vaak hoor je niet: ‘Gaan we samen een koffietje drinken?’. Los daarvan brengt het ook warmte aan iedereen die het nodig heeft”, vult Charlotte Nijs aan.

Koffiefamilie Deprez rond bedrag af

Viva Sara, de gerenommeerde koffiebranderij en theepakkerij in Vichte, haalde alles uit de kast om van De Warmste Koffie een succes te maken, met een extra push op social media en een verkoopmoment in de shop in Kortrijk, waar ook Ruben en Charlotte aanwezig waren.

“Tijdens het verkoopmoment op zaterdag 14 december verkochten we al 40 zakjes koffie en 80 takeaways koffies”, vertelt Bart Deprez van Viva Sara. “Met de online verkoop en de verkoop in de shops van Viva Sara verkochten we zo’n 250 zakjes van De Warmste Koffie. Dit betekent dat op 18 december De Warmste Koffie zo’n 2.598 euro had opgebracht.” Koffiefamilie Deprez rondde het bedrag af naar € 3.000 ten voordele van De Warmste Week. “Hier hadden we alleen maar van kunnen dromen”, besluiten Charlotte en Ruben.