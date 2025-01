Viva Blooming in Spiere-Helkijn houdt totale uitverkoop en komt op de proppen met nieuw concept: “Producten met een ziel en een verhaal”

Vanaf zaterdag 1 februari kan je bij Viva Blooming, Stationsstraat 61 in Spiere-Helkijn, alles kopen met 50 procent korting.

“Potgronden, alle tuingereedschap en commerciële decoratie zijn te koop,” vertelt zaakvoerder Diederik Danneels. “We willen terug naar de bloemenwinkel van vroeger met een iets puurder concept. We willen producten brengen met een ziel en een verhaal. Unieke items, zeg maar. We willen ons proberen onderscheiden en ons toekomstig gezicht laten zien. Daarom mag alles weg om aan een nieuw verhaal te beginnen.”

“De aankleding van events doen we gewoon verder. Van een uniek bruidsboeket tot een feeëriek bloemendecor op je tafel, aan het plafond, tijdens de ceremonie… Wij vertalen je persoonlijke smaak naar een onvergetelijk visueel concept in bloemen. Eentje die op je netvlies blijft nazinderen. Of je nu houdt van speelse veldbloemen, romantische pastelkleuren of eigenzinnig groen. We spreken in geuren, vormen en kleuren, dat zal je merken. Voor elk event houden we rekening met de klant zijn eigen DNA, daarom starten we steeds met een verkennend gesprek. Daarin bespreken we hun stijl, maken we een aanzet om ideeën concreet vorm te geven en vertrekken we vanuit hun budget. Vervolgens ontvangen ze een transparante offerte. Voor zowel koppels als eventplanners, voor elk verhaal gaan we op zoek naar een uniek concept op maat.”

Pluktuin en snijbloemen

“Ook onze pluktuin en eigen kweek snijbloemen zetten we verder. ‘Pluk je eigen geluk op ons bloemenveld,’ is ons motto. Onze uitgestrekte pluktuin is open van half juni t.e.m. september, je bent steeds welkom om naar hartenlust te plukken tijdens de openingsuren van de winkel. Wij zorgen voor een plukmandje en een snoeischaar, die vind je terug bij onze kassa. Je kan eventueel zelf zorgen voor een emmer, zodat je bloemen in het water naar huis kunnen.”