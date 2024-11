Vier jonge ontwerpers openen pop-upwinkel in Het Pand: “Leuk om onze producten te combineren”

Vrijdagavond openen vier jonge online ondernemers in het Waregemse winkelcentrum Het Pand hun Winter Pop-up. De Waregemse Emma Baert (24) zocht en vond in Elise Debruyne (27) uit Oudenaarde, Marie Lyssens (23) uit Kluisbergen en de Roeselaarse Justine Schrauwen (25) drie even enthousiaste jonge ontwerpers om samen een tijdelijke fysieke winkel te openen.

De vier dames leerden elkaar de voorbije jaren kennen via sociale media, feestjes en een gedeelde passie. Elise Debruyne richtte haar eigen make-up- en selfcarewebshop ‘liv studios’ op, Emma Baert maakt onder ‘Embrace’ juwelen. Justine Schrauwen ontwerpt met ‘KABA studios’ handtassen en Marie Lyssens heeft haar eigen modemerk ENTRE ELLES. De jonge ondernemers combineren hun creatieve uitspattingen met studies of werk. Emma werkt sinds oktober fulltime aan haar droom.

“We zijn allemaal gestart tijdens of net na onze studies en werkten een eigen webshop uit”, klinkt het. “Sommigen stelden al eens fysiek producten voor of namen deel aan een tijdelijke pop-up, maar nu openen we voor het eerst een eigen winkel die enkele maanden open blijft. Van midden november tot eind januari mikken we op de eindejaarsperiode. Je vindt hier namelijk de ideale cadeaus voor vrienden en familie.”

Experience shopping

“Het is ook eens leuk om fysiek ons werk uit te stallen. Een webshop heeft veel voordelen, maar dit is een fijne afwisseling en zal misschien een nieuw publiek aantrekken.” Voor Marie is het de eerste keer. “Ik vind het spannend, maar je merkt dat er veel vraag is naar een fysieke winkel. Klanten willen kledij passen en het contact verloopt hier een stuk makkelijker. Ik kijk er alleszins hard naar uit.”

“Mensen vragen vaak advies en willen eens langskomen, deze pop-up is daar perfect voor”, weet ook Elise. De winkel zal niet onderverdeeld worden in vier aparte hoeken. “Nee, het wordt een geheel. We zetten in op experience shopping. Bepaalde oorbellen kunnen bij een outfit of een mascara passen, sommigen zijn dan weer op zoek naar een handtas en kunnen er een passend accessoire bij vinden. Het is echt een totaalconcept”, vertellen de dames.

Koopzondagen

Vanaf vrijdag is iedereen welkom tot eind januari. De vaste openingsuren lopen van 10 tot 18 uur, op dinsdag gaan de deuren om 14 uur open. De pop-up sluit op maandag en zondag, tenzij de Wintershopping van Waregem Wintert plaatsvindt.