Verrassende carrièrewending, van verpleegkunde naar juwelen: Leen Ackaert opent juwelenzaak La-atelier

In de Braambergstraat 32 opende Leen Ackaert (42) de deuren van La-atelier. Leen verkoopt er zelfgemaakte juwelen in zilver en goud. “Maar je kan hier ook terecht om een eigen idee te laten uitwerken of een oud juweel nieuw leven te laten geven”, zegt Leen, die haar job in de verpleegkunde stopzette voor deze zaak.

Leen Ackaert ging op 12 december van start met juwelenzaak La-atelier in de Braambergstraat. De zaakvoerster heeft een opmerkelijke en diverse achtergrond. Na een loopbaan in de zorgsector, waaronder tien jaar als anesthesieverpleegkundige en onderzoeker aan de universiteit Gent, vond ze haar passie in het maken van juwelen.

“Ik was eigenlijk al bezig met juwelen toen ik nog in de medische sector werkte, maar dan eerder als hobby. Dan heb ik ook een tijd deeltijds in de verpleegkunde gewerkt omdat die hobby toch wat uit de hand begon te lopen en meer een bijberoep werd”, legt Leen uit.

“In 2021 ben ik de opleiding voor goudsmid gaan volgen en steeds meer groeide de ambitie om er een hoofdberoep van te maken en een eigen zaak uit de grond te stampen. Ik volgde ook aanvullende cursussen zoals edelsteen zetten en 3D-ontwerp. Een tweetal jaar terug zijn we op dit handelspand in de Braambergstraat gestoten. Voorheen deed het dienst al etalage voor Orthopedie De Prêtre maar het stond dus al een tijdje leeg. We hebben het aangekocht en grondig en langdurig gerenoveerd.”

Grote stap

Leen koos naar eigen zeggen voor de Braambergstraat als locatie omdat deze straat een goede balans biedt tussen het toeristische centrum en de rust daarbuiten. De start van deze zaak is voor haar een grote stap want ze verlaat haar vorig job als zelfstandig thuisverpleegkundige. “Bij La-atelier staan persoonlijke service en het ambacht centraal. Klanten kunnen kiezen uit de bestaande collectie of samen met mij een uniek ontwerp creëren. Maar ik kan ook volledig werken naar hun eigen ideeën”, vertelt Leen. “Daarnaast kunnen oude juwelen worden omgetoverd tot tijdloze stukken. Ook voor reparaties, het schoonmaken en oppoetsen van juwelen of het aanpassen van ringen kun je bij mij terecht.”

