Valse schoorsteenveger geeft zich uit voor onderaannemer van MC Schoorsteenvegen uit Anzegem: “Mijn goede naam schaamteloos misbruikt”

Mathias Colman van MC Schoorsteenvegen leeft in een nachtmerrie. Zijn telefoon staat roodgloeiend met boze klanten aan de lijn. Ze voelen zich bedrogen, opgelicht en in de steek gelaten. De oorzaak? “Een oplichter die mijn goede naam schaamteloos misbruikt”, zucht Mathias Colman (37). Het resultaat: smerige schoorstenen, vervalste facturen en prijzen die de pan uitswingen – soms meer dan 1000 euro!

Het is helaas brandend actueel. Op televisie en andere mediakanalen kwam het de afgelopen week meermaals aan bod. En nu is het blijkbaar de beurt aan de Anzegemnaar. “De oplichter beweert dat hij een onderaannemer is van MC Schoorsteenvegen,” vervolgt Mathias. “Maar dat is pure onzin. Wij werken uitsluitend zelf en nemen nooit ongevraagd contact op met klanten.”

Hoe werkt de oplichter? Hij belt willekeurige mensen op, beweert een partner te zijn van MC Schoorsteenvegen en plant een afspraak in. Wat volgt, is een zogenaamd technisch onderzoek, waarna een schokkende factuur wordt gepresenteerd.

Mathias doet een dringende oproep aan de gemeenschap. “MC Schoorsteenvegen werkt nooit met onderaannemers. Enkel via onze officiële website kan je een afspraak maken. Wij bellen enkel bij wijziging, mét bevestigingsmail afkomstig van info@mc-schoorsteenvegen.be.”

De impact op Mathias en zijn team is groot. Het vertrouwen van zijn klanten brokkelt af, terwijl hij alles op alles zet om zijn reputatie te beschermen. Daarom heeft hij jouw hulp nodig. Werd je benaderd door deze valse schoorsteenveger? Heb je foto’s, verdachte gegevens of een factuur? Geef het door aan MC Schoorsteenvegen.