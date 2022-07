Unizo Groot-Dentergem pakt met eerste avondmarkt uit: “Enkel lokale handelaars”

De allereerste avondmarkt van Unizo Groot-Dentergem, ter gelegenheid van de Ommegangskermis op zondag 17 juli, belooft een schot in de roos te worden. Liefst 33 handelaars, onder wie ook enkelen uit de buurgemeente, schreven zich in.

De avondmarkt neemt de plaats in van de vroegere jaarmarkt op dinsdagvoormiddag, waar sport- en feestcomité De Zwaluw de stekker uittrok. De nieuwkomer hoorde eigenlijk twee jaar geleden al z’n intrede te doen, maar we weten intussen allemaal wat daar een stokje voor stak.

Uitstel betekende allerminst afstel. De respons op de mailing van Unizo Groot-Dentergem op zoek naar deelnemers voor dit jaar bleek bijzonder groot. “Belangrijk om weten is dat het niet om marktkramers gaat, maar uitsluitend om lokale handelaars”, zegt Kim Vandenhende, voorzitster van Unizo Groot-Dentergem.

Mooie staalkaart

“Het gros komt uit eigen gemeente en biedt een bijzonder mooie staalkaart van wat je hier allemaal kunt kopen. Eten en drinken allerhande, maar evenzeer kleding en schoenen, in mijn geval brillen, uurwerken en juwelen en noem maar op. We laten ook met plezier een aantal geïnteresseerde handelaars uit buurgemeenten als Wingene, Gottem en Grammene toe. Ze zijn met 33 in totaal.”

Sfeer zal er zeker zijn, mede ook omdat jeugdhuis Kernelle weer de deuren opent. De avondmarkt sluit zondag 17 juli vanaf 16 uur mooi aan op het aperitief van Short Turn United en zal zich uitstrekken van Frituur Manger met een stukje Wontergemstraat, over de Kerkstraat en het deel Marktplein voor de kerk (aan de andere zijde staat de kermisfoor) over ‘t Kerkstraatje opnieuw tot in de Wontergemstraat. “Deelname is gratis voor de handelaars, dat was vroeger ook het geval met de jaarmarkt”, geeft Kim nog mee.

Klassieker in spe?

Behalve op de kermis zelf kunnen kinderen zich ook uitleven op de miniscooters van Woody.”Een sluitingsuur hebben we niet meteen voor ogen, omdat we niet weten wat deze eerste keer zal geven. We hopen op een mooie opkomst, zodat onze avondmarkt in de toekomst kan uitgroeien tot een klassieker met Dentergem-kermis, net als de jaarmarkt in het verleden.”

Met de inbreng van een vijftal nieuwe bestuursleden (niet op de foto), wat hun totaal nu op negen brengt, heeft de lokale Unizo-afdeling alvast de wind in de zeilen. In het najaar plant men een evenement rond Think Pink, de vzw die strijdt tegen borstkanker.

