Tonttu met openingsweekend van 20 tot en met 24 december

Lisanne Vandewiele opent vrijdag de deuren van kinder- en jeugdschoenen Tonttu in de Noordstraat. Op 31 december sluit ze haar bestaande winkel langs de Sint-Amandsstraat. “Dat zal gepaard gaan met een traantje, maar deze locatie is gewoon een pak beter.”

Toen Lisanne Vandewalle 17 jaar was startte ze als jobstudent bij kinder- en jeugdschoenenwinkel Tonttu langs de Noordstraat. “Toen durfde ik zeker nog niet dromen dat ik de zaak zou overnemen, laat staan dat ik een gloednieuwe winkel zou bouwen.” Dat laatste is nu echter zo goed als realiteit. Vrijdag opent Lisanne een gloednieuwe winkel langs de Noordstraat. “De voorbije negen jaar huurde ik het pand in de Sint-Amandsstraat. Ik was op zoek naar een eigen stekje op een betere locatie. Die vond ik in de Noordstraat, vlakbij verschillende kinderwinkels en temidden van ondernemers die erg goed aan elkaar hangen.”

Een pand met charme

Lisanne kocht enkele jaren geleden in de Noordstraat een voormalige dokterswoning. Die ging in het voorjaar van 2023 tegen de vlakte. Daarna startte de bouw van een nieuwbouw. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Onder andere het slechte weer gooide roet in het eten. Lisanne wou aanvankelijk al rond de start van het nieuwe schooljaar de deuren openen, maar dat lukte niet. Nu is de winkel wel zo goed als af. “Ik wou iets authentieks, een pand met charme. Het eindresultaat is een boetiek die toch erg toegankelijk is.” Het winkelgedeelte van Tonttu bevindt zich vooraan het pand, Lisanne hoopt in 2025 in het achterliggende gedeelte te gaan wonen.

De nieuwe winkel brengt een warme, huiselijke sfeer met zich mee. “De dierenkoppen uit de Sint-Amandsstraat krijgen ook hier hun plekje en natuurlijk verhuist ook onze hond Edgard mee.” Met die vele leuke dieren hoopt Lisanne de jonge klantjes snel op hun gemak te stellen. Dat doet ze ook tijdens een speciaal openingsweekend van 20 tot en met 24 december. “We voorzien kinderanimatie en op zondag krijgen kinderen na een aankoop zelfs de kans om een wandeling te maken met een alpaca.”

De winkel in de Sint-Amandsstraat blijft nog open tot en met 31 december. Daarna wordt het een woning. Tonttu is momenteel ook nog op zoek naar flexi’s met een passie voor schoenen die willen meeschrijven aan het nieuwe verhaal op de nieuwe locatie. (BF)