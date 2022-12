Tegeltableau Hubertmolen na 25 jaar eindelijk weer thuis

Een uniek art nouveau tegeltableau dat de Hubertmolen van Wenduine uitbeeldt en ooit aan de gevel van een Wenduins hotel prijkte, vond na 25 jaar zijn weg terug naar De Haan. Na restauratie zal het tableau voor het grote publiek te bezichtigen zijn.

Het paneel maakte deel uit van een ensemble van vier kleurrijke tegeltableaus, die tussen 1908 en 1996 de gevel van het iconische hotel Savoy in Wenduine sierden. De keramische panelen zijn vervaardigd in de ‘Manufacture de Céramiques Décoratives d’Hasselt’, een van de toonaangevende keramiekfabrieken destijds in ons land.

“Centraal in de vier panelen stond het toerisme. Het waren beelden van de Spioenkop, de Hubertmolen, een vrouw met opgeheven glas en een wijnboer. Met het laatste beeld wilde men vermoedelijk de boodschap meegeven dat de potentiële gast in het hotel terecht kon voor een uitgelezen selectie wijnen”, duidt burgemeester Wilfried Vandaele.

Bij het slopen van het gebouw, in 1996, werden de panelen verwijderd. Het gemeentebestuur kocht toen het paneel met de Spioenkop aan en liet het integreren in de gevel van het Wielingencentrum.

De drie andere panelen belandden bij een Nederlandse kunstverzamelaar, die het paneel van de Hubertmolen recent aanbood aan het gemeentebestuur.

Tentoonstellen

Dat was er als de kippen bij om het terug naar De Haan te halen. Bedoeling is om het tegeltableau – na restauratie, want meerdere tegels zijn beschadigd – ergens publiek tentoon te stellen.