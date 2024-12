Tamara opent beren-speciaalzaak Teddy Cool: “Met onze berenmachine kan je je eigen creatie maken”

Groot, klein, bruin of zelfs blauw? Wie in Menen op zoek gaat naar een teddybeer, kan hiervoor vanaf vandaag terecht bij Teddy Cool. De nieuwe zaak, in het hartje van De Barakken, wordt op die manier de eerste beren-speciaalzaak van de regio. “Iedere gelegenheid is eigenlijk goed om een teddybeer te geven!”

“Hoeveel er hier staan? Ik heb er eigenlijk geen idee van maar het zijn er erg veel!” Tamara Claeys lacht terwijl ze, omgeven van teddyberen, door haar nieuwe winkel stapt. “Dat is al van toen ik klein was, dat ik verzot was op teddyberen. Mijn mama zegt vaak al grappend dat, mocht ik al mijn knuffels van vroeger heb bijgehouden, we probleemloos een tweede winkel zouden kunnen openen.”

Het is die voorliefde voor teddyberen dat Tamara er toe bracht Teddy Cool te openen. “Als men ergens op bezoek gaat, dan neemt men bijna automatisch een doos pralines of een fles wijn mee of zo. Maar een teddybeer kan hier ook perfect voor dienen. Van een geboorte tot een communie of zelfs een verhuis? Een leuke knuffel zegt vaak zoveel meer dan woorden. Wist je trouwens dat er ook landen zijn waar je zelfs een knuffelbeer geeft bij een begrafenis?”

Berenmachine

Teddy Cool is volgens Tamara dan ook meer dan alleen maar een winkel met beren uit pluche. “Ik bekijk het zelf als een belevingswinkel voor de beren-liefhebbers. Natuurlijk hebben we een ruim aanbod aan knuffels, maar we hebben bijvoorbeeld ook 75 verschillende soorten nootjes. Waarom? Een beer eet nootjes, daarom dus. Achteraan de winkel staan dan weer een aantal grijpmachines waar mensen hun eigen beertje op kunnen vissen, net zoals op de kermis.”

Het pronkstuk van de zaak wordt dan weer binnenkort geïnstalleerd. “We hebben een berenmachine besteld, waarmee mensen hun eigen knuffels kunnen maken. Ze kiezen de maat, het kleur, de vacht en alle details en dan wordt die beer hier ter plaatse gemaakt. Zo kan iedereen hier met een uniek stuk vertrekken. De machine moest er eigenlijk al staan, al bleek de levering wat meer tijd dan verwacht in beslag te nemen.”