Supermarkt ondersteunt lokale verenigingen: Albert Heijn Veurne schenkt 5.000 euro met B’tjes-actie

Onder het motto ‘Alle beetjes helpen’ konden klanten van Albert Heijn de voorbije weken hun favoriete ouderraad, sportclub of andere organisatie steunen door jetons in hun koker te deponeren. De supermarkt verdeelde in totaal 5.000 euro onder twaalf verenigingen.

Wie de afgelopen weken ging winkelen bij Albert Heijn, kreeg daar per 15 euro een B’tje (een blauwe jeton, red.) overhandigd. Die kon hij dan in de koker stoppen van een vereniging naar keuze. Nu alle jetons geteld zijn, werden ook de overeenkomstige cheques overhandigd.

Maatschappelijke rol

“We hebben deze actie bedacht om onze lokale betrokkenheid te vergroten en onze maatschappelijke rol als supermarkt te onderstrepen. We wilden een financiële bijdrage leveren aan onze gemeenschap, maar niet zonder de plaatselijke verenigingen en onze klanten daar actief bij te betrekken”, zegt winkelmanager Benoit Dezutter.

Zowat de helft van de organisaties die zich na zijn oproep kandidaat stelden, werd weerhouden. “Het gaat onder meer om ouderraden, sport- en muziekclubs en jeugdverenigingen, die ons konden overtuigen met hun werking en doelpubliek. Zij hebben massaal hun achterban aangesproken, waardoor wij hier heel wat nieuwe klanten over de vloer kregen. Ook op sociale media leefde de actie enorm, waardoor wij dit zeker nog eens willen herhalen”, evalueert hij.

Cheques

Vrienden der Blinden uit Koksijde was het buitenbeentje onder de verenigingen. Zij zijn nationaal actief en zijn als opleidingscentrum voor blindengeleidehonden ook een goed doel. Bovendien zit het sparen hun sympathisanten in de vingers, door hun eigen dopjesactie. Zij waren dan ook de grote slokop, met een cheque van 1.181 euro.

“Die centen zijn zeker welkom, want het kost ons zo’n 42.500 euro om een hond gedurende het hele traject op te leiden. Daarnaast kreeg ook onze naamsbekendheid een flinke boost, want net als alle andere verenigingen kregen we de kans om onze werking in de winkel toe te lichten. Uiteraard danken we graag iedereen die zijn jetons in onze koker stopte!”, zegt marketingverantwoordelijke Fien Germonpré.