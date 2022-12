Steffi van Cat & Care komt bij u thuis op dieren passen

U gaat met vakantie, op zakenreis en/of hebt te weinig tijd om fatsoenlijk uw huisdieren te verzorgen? Dan is er Cat & Care van Steffi Wille uit Wijnendale. Ze komt tegen zachte prijzen bij u thuis op uw kat, uw hond of uw konijnen passen. Op regelmatige basis of voor een korte periode.

Zoals de naam Cat & Care laat vermoeden, richt Steffi zich in eerste instantie op poezen, maar ze ontfermt zich in principe over álle huisdieren, ook honden en pakweg kippen, konijnen en vissen. Voor de duidelijkheid: ze vangt nooit dieren bij haar thuis op, maar laat ze in hun vertrouwde omgeving. Ze doet dat in een straal van ongeveer 15 kilometer rond Wijnendale. De klanten betalen een afgesproken vaste vergoeding en een bedrag voor de verplaatsing. Met de logica van: hoe dichter, hoe goedkoper.

Aaien en stofzuigen

Steffi (33) woont met Stijn Goethals (39) in het Wijnendaleveld, een nieuwe verkaveling nabij de Wijnendalestraat, met vlakbij het bos van het kasteeldomein d’Aertrycke. Ze heeft drie kinderen: Arnaud (7), Hanne (5) en Lennert (1). Ze werkt als zorgkundige in het woonzorgcentrum Hof Demeersseman in Ichtegem.

“Van opleiding ben ik eigenlijk dierenartsassistente”, vertelt ze. “Maar toen ik in 2010 afstudeerde, was er in die branche weinig werk en zo ben ik vanaf 2011 als zorgkundige in het rusthuis aan de slag gegaan. Ik doe die job heel graag, maar het bleef kriebelen om ook iets met dieren te doen. Ik heb overigens zelf drie poezen en ben dol op dieren. Zo heb ik besloten om in bijberoep Cat & Care op te starten: een dierenoppas bij de klanten aan huis. Nu kan ik mijn twee passies combineren: zorgen voor mensen én zorgen voor dieren. Wie een beroep op mijn diensten doet, kan er vanop aan dat ik de huisdieren met warme liefde zal omringen.”

“Ik zorg graag voor mensen én voor dieren”

Er doen zich nogal wat situaties voor waarbij baasjes een tijdje niet op hun huisdieren kunnen passen. Als ze op reis zijn bijvoorbeeld, maar ook eventueel bij een tijdelijke ziekenhuisopname of in het geval van zakenreizen in het buitenland. Dan wil Steffi van Cat & Care in actie schieten.

“Bij poezen kan ik de eet- en drinkbakjes reinigen en vullen”, vertelt ze. “Net als de kattenbak schoonmaken. Ik geef de dieren ook aandacht door hen te aaien en desgewenst hen te kammen. Voorts stofzuig ik de leefruimte en stuur ik de eigenaars dagelijks een berichtje met foto.”

Wandelen met honden

“Met honden wil ik met plezier gaan wandelen. Taken zoals de brievenbus legen of planten water geven, neem ik er graag bij. Alles wordt vooraf duidelijk afgesproken. Bij wie dat wenst, doe ik tevens de eindschoonmaak, zodat het huis er bij de terugkeer van de klant piekfijn in orde bijligt.”

Steffi is van plan om op termijn haar diensten nog uit te breiden en ook katten te trimmen. Maar dat zal ten vroegste over enkele maanden het geval zijn. “Voor mij is dit van mijn hobby mijn werk maken. Ik doe dit erg graag.” (JS)