Schoenenwinkel Botticelli sluit eind augustus de deuren

Na 45 jaar verdwijnt er een bekende schoenenwinkel uit het centrum van Roeselare. Valérie Beernaert sluit eind augustus de deuren van Botticelli in de Manestraat. In de schoenenzaak konden klanten terecht voor de betere merken zoals Gucci, Prada en Ralph Lauren. “Maar het koopgedrag is veranderd. De aantrekkingskracht van een winkel in het stadscentrum is er niet meer.”

Valérie Beernaert (50) van schoenenzaak Botticelli startte recent met de uitverkoop van haar winkel in de Manestraat. “Ons huurcontract loopt ten einde en we hebben beslist om het niet meer te verlengen”, aldus Valérie. Zij nam zeven jaar geleden de zaak over van Christiane Brysse die 37 jaar lang Botticelli uitbaatte. De winkel stond gekend voor de verkoop van de betere, maar ook duurdere schoen. Onder andere de merken Ralph Lauren, Gucci en Prada gaan er over de toonbank. “Maar je merkt gewoon dat het koopgedrag van de klanten veranderd is. We kenden geen geluk tijdens de moeilijke coronaperiode. Die heeft er ook mee voor gezorgd dat er een andere manier van kopen is.”

Concurreren met online

Heel wat klanten van Botticelli gingen de voorbije jaren online op zoek naar een nieuw paar schoenen. “En met online kan je gewoonweg niet concurreren. Dat merken wij, maar ongetwijfeld ook andere handelaars in Roeselare en andere steden. De aantrekkingskracht van het stadscentrum is er niet meer. We zien ook dat er ook veel meer gekocht wordt tijdens een citytrip naar het buitenland.” Valérie denkt dat ook het parkeerbeleid potentiële klanten ontmoedigend om naar de winkel te komen. “Hier pal voor de deur mag je maar maximum dertig minuten staan. Vele klanten nemen graag hun tijd om hun schoen te kiezen.”

Nieuwe uitdaging

De uitbaatster heeft besloten om eind augustus de deuren te sluiten van Botticelli. “Erg spijtig en pijnlijk. Het is jammer dat een zaak na zoveel jaren verdwijnt, maar het is gewoon onmogelijk om nog verder te doen.” Ondanks die tegenslag kijkt Valérie hoopvol vooruit. “Ik heb een nieuwe uitdaging voor ogen. Iets heel anders.”