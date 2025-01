Roeselaarse kinderkledingzaak brengt collectie uit als eerbetoon aan overleden kleutermodelletje Daisy (3)

Bij kinderkledingwinkel Baby’phine in Roeselare kan je sinds kort een collectie vinden die zaakvoerster Delphine Platteeuw speciaal liet ontwerpen ter ere van de in november overleden kleuter Daisy. Delphine kende het meisje goed en hoopt met de collectie een steentje bij te dragen aan het fonds van Rune en Daisy. “Het patroon is met madeliefjes en vlindertjes, waar Daisy van hield.”

Achterin de zaak hangt een grote foto van Daisy, naast de collectie die door haar geïnspireerd werd. “Daisy was één van mijn meest enthousiaste modelletjes”, vertelt Delphine. “Om de drie weken deden we hier een fotoshoot en Daisy was er altijd bij. Ze genoot er enorm van. Tot de mama me deze zomer vertelde dat Daisy in quarantaine moesten blijven in het ziekenhuis. Altijd hielden Charlene en Kenneth er de moed in. Ze bleven hopen.”

“Maar helaas heeft het niet mogen zijn. Na overleg met de ouders werd een eerste steunactie op poten gezet, samen met Yentl De Bock (Yentl is behalve een vriendin van Charlene ook de oprichtster van het Runefonds voor kindercardiologie, red.). De solidariteit was groot en die actie leverde een mooie 17.500 euro op. Maar ik wou graag nog iets meer doen voor Daisy.”

Het meisje leed aan een aangeboren hartafwijking. Ze overwon talloze operaties en bijbehorende complicaties gedurende haar jonge leventje. Even leek ze te herstellen, maar uiteindelijk bezweek ze op 15 november aan een hartstilstand. Bij Baby’phine kwam dat droeve nieuws hard binnen. “Toen ik het berichtje kreeg ben ik beginnen te huilen in de winkel”, vertelt Delphine. Ze kent het gezin al lang. Zo deden de ouders van Daisy na haar geboorte een beroep op haar diensten als vroedvrouw, terwijl ze dat ook bij de geboorte van het zusje van Daisy deden.

Onthulling in aanwezigheid van ouders

Delphine nam contact op met haar leverancier met de vraag een ontwerp voor Daisy te maken. “Een gek ideetje op een zondagochtend. Daisy houdt van bloemen — haar naam betekent madelief in het Engels — en van vlindertjes. Zo stonden vlindertjes en bloemen ook centraal op de uitvaart. Op die manier kwam ik op het idee om daar iets mee te doen en een printje te laten maken. Ik ben de ontwerper enorm dankbaar voor het mooie en snelle werk, want in amper drie weken tijd was het af.”

“Op 20 december heb ik Kenneth en Charlene hier naar de winkel gelokt met een smoesje voor de lancering. Eerst zorgde ik voor een diashow met foto’s van Daisy als model, daarna vond de eigenlijke onthulling plaats, op het nummer ‘Daisies’ van Katy Perry. Kenneth en Charlene waren enorm aangedaan. Kleine zus Elisée heeft meteen een setje meegekregen, voor de mama zorgden we voor een matchende outfit. Ook bij de andere mama’s van onze modellen viel de collectie in de smaak.”

Delphine benadrukt dat haar actie niet commercieel bedoeld is. “De collectie is best populair, maar voor mij is dit in de eerste plaats een eerbetoon aan Daisy. En een hart onder de riem voor haar ouders, met wie ik toch een speciale band heb opgebouwd doorheen de jaren. Ze hebben een lange lijdensweg achter de rug. En ze maakten veel kosten door Daisy’s ziekte. Daarom gaat tien procent van de verkoop integraal naar het fonds dat we opgericht hebben voor Kenneth en Charlene. Of ik een bepaald bedrag hoop te kunnen inzamelen met deze collectie? Met de eerste actie hadden we 17.500 euro. Het zou fijn zijn als we daar 25.000 euro van kunnen maken.” (Sam Vanacker)