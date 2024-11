Ramses (30) en Lieven (30) stampen paramedische groepspraktijk uit de grond in Oostende: “We mikken vooral op sportrevalidatie”

Ramses Degruyter en Lieven Veryser stampten een gloednieuwe paramedische groepspraktijk uit de grond in de Hofstedestraat in Oostende. Beide kinesisten werken er samen met een podologe en er is nog ruimte voor uitbreiding. “We richten ons als kinesisten vooral op actieve revalidatie”, klinkt het.

Fysi’O, de groepspraktijk in de Hofstedestraat, heeft vier kabinetten en een sportzaal. Het ideale pand dus volgens het duo om er hun praktijk op te starten. “Ik heb in een groepspraktijk gewerkt in Oostende en Lieven werkt al zeven jaar in een groepspraktijk in Blankenberge”, duidt Ramses. “Lieven werkt er trouwens nog steeds en combineert zijn werk met onze eigen groepspraktijk. Het idee speelde al lang om samen iets te doen, maar dan moet je het ideale pand vinden. Tot we dit pand in het vizier kregen. Het idee kreeg daarna heel snel vorm.”

Studiekeuze

Ramses is altijd een fervent sporter geweest en moest zelf veel naar de kinesist. De keuze om kinesitherapie te studeren gebeurde echter pas in zijn laatste middelbare schooljaar. “Ik voetbalde bij Oudenburg in de provinciale reeksen, maar ik was niet goed genoeg om aan professionele sport te doen”, zegt Ramses lachend. “En dus koos ik ervoor om toch iets in de sport te blijven doen. Net daarom mikken we hier vooral op sportrevalidatie. Ik wist lang niet wat ik zou doen, tot mijn laatste studiejaar. Ik wou sowieso verder studeren en dus is het uiteindelijk kinesitherapie geworden.”

Ook Lieven maakte pas laat zijn keuze. “Ik studeerde Latijn-Wiskunde en twijfelde eerst om Latijn te doen”, klinkt het bij Lieven. “De laatste zomer voor ik echt een keuze moest maken, heb ik alle opleidingen vergeleken. Ik kwam uit bij kine. Ik vind het tof om mensen te helpen. Mensen zijn je ook echt dankbaar als ze door hun fysieke problemen geraken. Daar doe je het uiteindelijk voor.”

Uitbreiding

Het duo denkt nog aan uitbreiding. “We hebben vier kabinetten, waarvan er drie bezet zijn. We willen dus nog iemand uit de paramedische sector naar hier halen. Dat kan even goed een diëtist, logopedist of een psycholoog zijn”, aldus Ramses en Lieven.