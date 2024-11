PrettyAtHome opent nu ook showroom: “De winkel is niet ruim genoeg om onze klanten te laten zien wat allemaal mogelijk is”

PrettyAtHome is de bloemenwinkel van Sarah Decraemer (37). Haar winkel is gevestigd in de Stokstraat 7 in Houthulst en onlangs opende ze ook nog een showroom aan het Coppensplein in het Covemaeckerpand, Smissestraat 30 D. “In de winkel hebben we geen plaats om een showroom voor feesten te maken, in de Smissestraat hebben we wel ruim de plaats om te laten zien aan de mensen wat allemaal mogelijk is”, klinkt het.

Na een loopbaan in de zorg en een tijd actief als Tupperware-consulente startte Sarah een winkel in decoratie bij haar thuis. “Het was in de coronaperiode dat ik met bloemen begon. Mensen brachten hun bloempotten tot aan mijn deur, ik vulde ze op en bracht ze bij hen terug. Ik was altijd al iemand die graag creatief bezig was. Ik wou graag de richting kunst volgen in het middelbaar, maar deed dat slechts drie maanden. Wel ben ik altijd naschoolse kunstacademie blijven volgen en nadat ik een cursus bloemist had gevolgd, kon ik volop van de bloemen genieten. Toen startten we de winkel in ons tuinhuis en gaven we daar ook workshops”, vertelt Sarah.

Groei

De winkel is intussen flink uitgegroeid. “Ook voor de workshops is er meer plaats nodig en vooral, we zijn ondertussen al een tijd gestart met verhuur en aankleden van feestlocaties en ceremoniën opzetten op locatie.”

Terwijl de winkel in de Stokstraat 7 blijft, komt er nu een nieuwe showroom met een ruime plaats voor workshops aan het Coppensplein in het Covemaeckerpand, Smissestraat 30 D. "Er is de verhuur van decoratie, maar ook van kleinmeubels. Daarnaast kleden we een locatie ook volledig aan: van het dekken van de tafel tot bloemen en decoratie opzetten. Verder gaan we ook mee naar leveranciers van meubels en helpen we met de klant kiezen zodat alles perfect bij elkaar past. Kortom we zorgen ervoor dat alles in orde is voor een zorgeloos feest. Om daartoe te komen, steek ik wel veel tijd in het bespreken met de klanten."

“We werken volledig naar de wens en het budget van de klant”

“Uiteraard worden ook bruidsboeketten gemaakt. Die kunnen met verse bloemen, droogbloemen, maar ook met gevriesdroogde bloemen worden gemaakt. Ook rouwbloemen en dergelijke kunnen gemaakt worden en voor het aankleden van communies en andere feesten kan men hier altijd terecht. We werken volledig naar de wens en het budget van de klant. Alles wat wij doen, is volledig uniek, zowel naar aankleden van de locatie, als de bloemen. We kijken ook om zoveel mogelijk te hergebruiken zoals de bloemen van de kerk naar de feestlocatie brengen. We zijn er voor alles begint om het klaar te zetten en na het feest om alles op te ruimen. Ik kan rekenen op een aantal flexi-jobbers die heel wat betekenen voor mij en samen kunnen we hier op deze locatie het ruime verdiep gebruiken om workshops in knutselen en bloemschikken te geven. De workshops zijn seizoensgebonden en de data zijn te vinden op onze sociale media.”