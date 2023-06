Premier en vicepremier verkennen nieuw hoofdkantoor TVH in Waregem: “Een kroonjuweel van de West-Vlaamse economie”

Maandagavond ontving onderdelenspecialist TVH uit Waregem premier Alexander De Croo (Open VLD) en diens partijgenoot en vicepremier Vincent Van Quickenborne. Na een gesprek met de bedrijfstop volgde een rondleiding door The Hub, het nieuwe hoofdkantoor in de Brabantstraat. “Je hoort en leest er veel over, maar ik ben blij om hier eens op bezoek te zijn”, klonk het bij de premier.

Het state-of-the-art gebouw dat de naam The Hub kreeg, werd officieel in maart 2022 geopend. Het bezoek van premier De Croo en minister Van Quickenborne stond eerder gepland, maar werd door drukke agenda’s uitgesteld. Maandag was het zover. Beide heren kregen samen met het lokale bestuur een rondleiding door het TVH Experience Center.

Bezoekerscentrum

Het paradepaardje van het hoofdkantoor is een bezoekerscentrum van 1.500 vierkante meter groot, waar het bedrijf klanten, sollicitanten, leveranciers en verenigingen ontvangt.

De Croo en Van Quickenborne kregen er meer uitleg over de geschiedenis van TVH en mochten er op een interactieve manier de werking en de diverse producten en diensten ontdekken.

Krapte op arbeidsmarkt

Daarvoor vond er een gesprek plaats met de bedrijfstop, over de publieke infrastructuur in België, duurzaamheid, de krapte op de arbeidsmarkt en het belang van opleidingen.

“Wij zijn enorm trots dat de premier en vice-eersteminister naar Waregem komen om ons hoofdkantoor te bezoeken”, zegt CEO Dominiek Valcke. “Het was een vruchtbaar gesprek, we kijken ernaar uit om te zien hoe de regering hier in de praktijk mee aan de slag gaat.”

“Het is belangrijk om lokaal te investeren in ‘ons’ België”, duidt Valcke. “Wij willen in tijden van war for talent de juiste mensen aantrekken en streven ernaar de employer of choice te zijn.”

Cyberveiligheid

Er werd ook kort gesproken over cyberveiligheid, nadat TVH recent nog een ferme aanval te verwerken kreeg.

De premier was naar eigen zeggen blij om het bedrijf zelf eens te ontdekken. “Je hoort en leest veel over TVH, maar het is anders als je op bezoek kan komen. Ik ben alvast tevreden met deze kennismaking.”

Streekgenoot Van Quickenborne kent de sterke geschiedenis van het bedrijf. “TVH is een van de kroonjuwelen van de West-Vlaamse economie. Met meer dan tachtig vestigingen in alle continenten is het een wereldtopper in zijn branche”, klinkt het. “Ze blijven niet stilstaan. Alsan deure doen, zoals we in het West-Vlaams zeggen.”

Werkloosheid

“Maar ze hebben net als veel bedrijven ook heel wat uitdagingen en daarbij willen we hen helpen. De belangrijkste nood is een gebrek aan personeel. De werkloosheid in West-Vlaanderen bedraagt 2,7 procent, terwijl we grenzen aan Henegouwen waar heel wat werkzoekenden meer moeten gestimuleerd worden om over de taalgrens heen aan de slag te gaan. De VDAB en haar Waalse tegenhanger werken al goed samen, maar Waalse werklozen zouden zich ook verplicht moeten inschrijven bij de VDAB.”

Als ‘Sportbedrijf van het Jaar’ had TVH ook aan toepasselijke aandenkens gedacht. Beide ministers kregen een ingekaderde poster mee naar huis en een fietsoutfit. Van Quickenborne ontving een TVH-rompertje als cadeau voor zijn pasgeboren dochtertje Lou.