Minister Vincent Van Quickenborne en Anouk Sabbe verwelkomen hun derde kindje Lou

Vrijdag 19 mei was het feest ten huize Van Quickenborne in Kortrijk; het derde kindje van Anouk Sabbe en Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie en Noordzee (Open VLD) zag ‘s ochtends vroeg voor het eerst het levenslicht. Hun kersverse dochtertje Lou weegt 3,250 kilogram en is 48 centimeter groot.