Problemen na cyberaanval bij TVH bijna verholpen: “Vanaf maandag iedereen opnieuw aan het werk”

Een kleine maand nadat het bedrijf getroffen werd door een grootschalige cyberaanval draait onderdelenspecialist TVH Group terug bijna op volle capaciteit. “Er zijn nog een paar kleine interne problemen maar wat de klanten betreft, zijn we er terug 100%”, zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Van De Voorde.

TVH Group werd op 19 maart slachtoffer van een cyberaanval. In de nacht van zondag op maandag merkten medewerkers dat er ernstige problemen waren met de interne servers. Ook de website van het bedrijf lag plat. Het bleek om een geval van ransomware te gaan. Daarbij houden hackers een computersysteem als het ware gegijzeld, vaak met een eis om losgeld te betalen. Het onderzoek hiernaar is nog steeds lopende dus ook nu kan TVH er nog weinig over kwijt. “We kunnen enkel zeggen dat er geen gegevens verloren zijn gegaan”, zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Van De Voorde. “De politie is bezig met het onderzoek. Intern zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest met alles opnieuw op te starten in een veilige omgeving.”

“De situatie verandert nog steeds van dag tot dag en van uur tot uur maar intussen zijn de magazijnen terug operationeel en de e-commerce werkt ook terug. Voor de klanten is alles in orde en vanaf volgende week kunnen al onze medewerkers terug aan de slag. De afgelopen weken waren enkelen technisch werkloos door de situatie maar iedereen had de strijdlust om er zo snel mogelijk terug te zijn. We zijn zowel onze medewerkers als onze klanten heel dankbaar voor hun begrip en geduld.” (JF)