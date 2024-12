Ondernemers Jasper (37) en Guillaume (34) vinden gat in de sausenmarkt: “Vraag naar onze caloriearme mayonaise is amper bij te houden”

Omdat hij de bestaande lightsauzen maar niets vond, besloot Bruggeling Jasper Caerels (37) zijn eigen product op de markt te brengen. Hij sloeg de handen in elkaar met Wielsbekenaar Guillaume Gauquie (34) en vier jaar later heeft het ondernemende duo zijn caloriearme saus ‘Jasper’s’ op de wereld losgelaten. “Aan smaak mocht onze saus niets inboeten.”

Toen bleek dat hij zwaar moest vermageren, begon Jasper Caerels zwaar te sporten en op zijn voeding te letten. “Maar koude sauzen wilde ik niet laten”, vertelt de Bruggeling, die in Torhout opgroeide. “Ik proefde zowat elke caloriearme of lightsaus die er bestaat, maar de smaak vond ik maar niets. Ik vond dat het beter kon en zo rijpte het idee voor een eigen lijn van caloriearme sauzen. Vier jaar later is ‘Jasper’s’ een feit.”

Jasper vond in Guillaume Gauquie (34) uit Sint-Baafs-Vijve de geknipte partner voor zijn culinaire avontuur. “We leerden elkaar ooit kennen tijdens een masterclass sales”, vervolgt Jasper. “Het klikte en we werden goede vrienden. Toen ik met mijn sausidee op de proppen kwam, was hij meteen enthousiast. We vullen elkaar perfect aan. Ik houd mij bezig met de conceptuele ontwikkeling en de praktische zaken, terwijl hij de verkoop en marketing regelt.”

Gat in de markt

De ondernemende vrienden vullen naar eigen zeggen een gat in de markt. “Klassieke sauzen zijn lekker, maar heel rijk aan suiker en vetten”, verduidelijkt Guillaume. “De lightversies en caloriearme variëteiten boeten heel veel in aan smaak. Er was dus nood aan een saus die heel laag is in calorieën, maar tegelijkertijd heel lekker is. We zijn ervan overtuigd dat we daar met Jasper’s in geslaagd zijn. Sien Plyson, een vriendin van Jasper uit Torhout, stond model voor onze promotiecampagne. Dit onderstreept het lokaal karakter van ons verhaal.”

Jasper en Guillaume gingen niet over één nacht ijs bij de ontwikkeling van hun product. “We hebben heel lang gesleuteld aan de recepten”, zegt Jasper. “De mayonaise was een van de moeilijkste. We hebben zeker 110 potjes geproefd (lacht). Maar uiteindelijk zijn we in ons opzet geslaagd. Jasper’s bevat gemiddeld 75 procent minder calorieën dan gelijkaardige sauzen van A-merken, maar is vol van smaak. We richten ons zeker niet alleen op sportievelingen of health freaks. Steeds meer mensen letten op hun gezondheid en we spelen in op die trend.”

Weinig calorieën

Hoe ze erin slagen om zo laag in calorieën te gaan? “Heel veel van de olie in klassieke sauzen worden in ons product vervangen door xanthaangom, een natuurlijk bindmiddel dat ook in soep gebruikt wordt”, verklapt Jasper. “Als zoetmaker gebruiken we stevia. Honderd gram van onze ketchup bevat amper drie gram stevia. Met uitzondering van de andalouse zijn al onze sauzen volledig plantaardig, vegan, lactose- en glutenvrij. Bovendien zijn we goedkoper dan andere low calorie-sauzen.”

Jasper’s bestaat in zes variëteiten: ketchup, mayonaise, curryketchup, samoerai, cocktail en andalouse. “Onze mayonaise is het populairst”, lacht Guillaume. “We kunnen de vraag amper bijhouden. Ze veroverde samen met onze ketchup en curryketchup een Superior Taste Award, een label dat wordt toegekend aan voedsel- en drankproducten die een positieve smaakevaluatie hebben ondergaan door een panel van chefs en sommeliers van wereldklasse.”

Verkooppunten

Jasper’s wordt gemaakt op Belgische bodem, bij Solina in Nazareth, en vind je momenteel in een 45-tal verkooppunten in West-Vlaanderen. “We hebben allebei nog onze job naast de saus”, zegt Jasper. “Van de saus alleen kunnen we immers niet leven, maar het is wel de bedoeling om dat op termijn te kunnen doen. We zetten heel hard in op tastings in de supermarkten. Aanvankelijk reageerde onze entourage vrij sceptisch op onze plannen. ‘Nog een saus’, klonk het vaak. Maar intussen kregen we al 70 nabestellingen van onze verdelers. De saus valt duidelijk in de smaak.”

De verkooppunten vind je op www.jasperssauzen.be (AFr)