Noëlprijs 2022 voor het landschapsbedrijfsplan van Antoon Devreese: “Duwtje in de rug van de natuur”

Wie langs de straten in Vleteren fietst, heeft ongetwijfeld de nieuwe bomenrijen opgemerkt. Ook sommige particulieren en landbouwers trachten ‘het groene bierdorp Vleteren’ met zijn open landschap en vele groene plekjes vorm te geven voor de toekomst.

Zo zorgde Antoon Devreese in Westvleteren voor een grote aanplant langs de Pottestraat, de Boucneausbeek en de Hoeslandbeek. In samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek werden er maar liefst 41 hoogstambomen aangeplant, waaronder kastanjes, populieren, eiken en lindes. “Iedereen met een kleine of grote tuin kan zijn steentje bijdragen om het landschap op te waarderen. Grote milieuproblemen zoals klimaatopwarming, verdroging of biodiversiteitsverlies kunnen we samen met vele kleine stapjes te lijf gaan. Het opgeven van wat landbouwgrond is niet vanzelfsprekend, maar ik vond het altijd al belangrijk om de natuur een duwtje in de rug te geven”, zegt Antoon, die onlangs een bio-landbouwbedrijf in Reninge overliet aan zijn zoon Jakob. Op het perceel was ook ruimte voor 11 knotbomen. Deze typische bomen van het Vleterse landschap zorgen voor broedholtes voor steenuilen of mezen. Bovendien zullen ze voor stookhout zorgen voor in de duurzame finoven die de woonkamer van Antoon verwarmt. “Het huis werd een tiental jaar geleden volledig gerenoveerd met bio-ecologische materialen.” In januari van 2023 werd het woonerf zelf nog omringd met een extra aanplant van eiken, kastanjes en een meidoornhaag. “Door de grote droogte in 2022 moesten dit jaar ook heel wat hoogstambomen opnieuw aangeplant worden. Het is een investering, maar voor landbouwers wordt de volledige aanplant terugbetaald door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)”, weet Antoon. Ook voor andere landeigenaars wordt een groot deel van de kosten terugbetaald via het Regionaal Landschap.

Geldsom

De milieuraad Vleteren beloonde dit initiatief van Antoon met de Noëlprijs 2022. Dankzij zijn aanplant is Vleteren binnen enkele jaren een paar hoogstammen, hagen en heggen rijker. Antoon heeft na de overhandiging van de Noëlprijs de geldsom geschonken aan de Amfibiewerkgroep van Natuurpunt Poperinge-Vleteren. (RV)