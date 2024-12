Nieuwe vintagewinkel opent deuren in Kortrijk

Na een drukbezochte pre-opening is de vintagewinkel ‘Vintage Gallery by Concept Living -Soul Interior Objects’ aan de Doorniksestraat 58 officieel geopend op 7 december. Het is meer dan een winkel: “Het kan een ontmoetingsplek worden voor liefhebbers van tijdloos design met ontmoetingen, uitwisseling en samenwerking met gelijkgestemde liefhebbers en zaakvoerders van boetieks in de buurt,” aldus zaakvoerder Christophe Devlies.

Vintage Gallery by Concept Living-Soul Interior Objects opende de deuren in hartje Kortrijk. Concept Living, hét platform voor unieke interieurobjecten, breidt namelijk uit met een nieuwe boetiek: Vintage Gallery by Concept Living. “Het wordt een beleving en inspiratiebron voor liefhebbers van tijdloos design en karaktervolle interieurobjecten. Een beleving van design en authenticiteit, een harmonieuze balans tussen esthetiek, functionaliteit en vakmanschap. Van iconische designklassiekers tot verborgen vintage parels, elk stuk vertelt een verhaal en is zorgvuldig geselecteerd om een thuis tot leven te brengen”, zegt de man achter het concept Christophe Devlies. Sinds zijn oprichting in 2008 heeft Concept Living een reputatie opgebouwd als dé plek voor zowel nieuwe als pre-loved designstukken. Met de opening van Vintage Gallery zet het merk zijn passie voort om interieurliefhebbers te verrassen en te inspireren. “De collectie van Vintage biedt meer dan enkel verkoop, het is een belevingsruimte waar design en leefbaarheid samenkomen, een wereld waar verwondering en ontmoeting centraal staat. Net zoals bij de Secret Santa Claus Market en eerdere pop-up events, blijft Concept Living trouw aan zijn missie: het creëren van unieke ervaringen. Het kan een ontmoetingsplek worden voor liefhebbers van creatie, tijdloos design met ontmoetingen, uitwisseling en samenwerking met gelijkgestemde liefhebbers en zaakvoerders van boetieks in de buurt.”

“Een wereld waar verwondering en ontmoeting centraal staat” – Christophe Devlies

Christophe Devlies (42) is niet aan zijn proefstuk toe. Met zijn Concept Living was hij eerder actief in Oostende, Kortrijk, Gent en De Panne en tot eind 2015 kon je zijn pop-up designwinkel terugvinden in het pand van de oude tapijtenwinkel Gheysens. Daarna landde hij met Concept Living in het exclusieve en unieke pand in de Jan Persijntraat 6, waar voorheen De Kreun, de Limelight en nog eerder cinema De Gouden Lantaarn resideerden.