Nieuwe telecomoperator DIGI met roots in Oostkamp biedt mobiel aanbod aan voor 5 euro per maand

DIGI heeft woensdag zijn mobiel aanbod gelanceerd. De vierde telecomoperator van het land biedt voor 5 euro per maand onbeperkt bellen en sms’en en 15 gigabyte data aan, zo maakte het bedrijf bekend bij de lancering. DIGI België is een joint venture van Citymesh uit Oostkamp, CEO Mitch De Geest is afkomstig uit Blankenberge.

Het aanbod is beschikbaar in heel België en volstaat volgens het bedrijf voor de datahonger van 75 procent van de bevolking. DIGI gebruikt in eerste instantie het 4G-netwerk van Proximus. Intussen sleutelt het aan de uitrol van een eigen 4G/5G-netwerk. Begin volgend jaar moeten de eerste 5G-antennes voor sneller mobiel internet ingeschakeld worden en DIGI wil het netwerk in vijf jaar uitrollen.

Wie meer data gebruikt, betaalt per bijkomende GB 0,6 euro, en zal zo volgens het bedrijf geen grote meerkost moeten vrezen. Wie bijvoorbeeld 20 GB gebruikt of 5 GB boven de limiet, zal die maand eenmalig 8 euro betalen. Wie 30 GB verbruikt, of 15 GB boven de abonnementsformule, moet dan 14 euro betalen.

De goedkoopste

DIGI wil naar eigen zeggen telecom betaalbaar maken voor alle Belgen. “Goedkoper, sneller en betaalbaarder”, zei general manager Jeroen Degadt. ‘We zijn er om de markt te veranderen.” Met één abonnementsformule moet de klant “geen keuzestress” hebben. Initieel was de lancering in de zomer gepland, maar dat liep vertraging op. “Welkom op ons zomerevenement”, klonk het met een kwinkslag.

Met die “ongeziene” prijzen is DIGI heel wat goedkoper dan de concurrentie, zo werd benadrukt. Tegenover de eigen formule van 5 euro staan volgens DIGI bij de grote concurrenten abonnementen van 14, 16 of 18 euro.

Vast internet en tv

De telecomoperator start ook een eigen aanbod voor vast internet, via een fibernetwerk. Hier zijn er abonnementen van 10 (500 Mbps snelheid), 15 (1 Gbps) en 20 euro (tot 10 Gbps). Het aanbod is momenteel enkel beschikbaar in de Anderlechtse wijk Kuregem, maar DIGI mikt op een snelle uitrol elders in Brussel en andere steden, vanaf 2025. Binnen de vijf jaar wil de telecomoperator tot twee miljoen huishoudens aansluiten op zijn netwerk. Wie nog een vaste telefoonlijn wil, kan dit optie aanvinken.

Het bedrijf zal ook nog een eigen televisieaanbod lanceren. Daarvoor maakte DIGI nog geen prijzen bekend, dat is voor “binnenkort”.

Wie klant wil worden, kan terecht op de website, bij retailpartners en eigen winkels, waarvan de eerste volgend jaar gepland zijn in Brussel en Gent.

Citymesh

Op hoeveel klanten of marktaandeel mikt, wil DIGI niet exact zeggen. “We zijn er niet aan begonnen voor enkel 100.000 klanten. We willen een fair marktaandeel, een ‘groot stuk'”, zei Mitch De Geest van het Belgische telecombedrijf Citymesh, een van de aandeelhouders van DIGI Belgium. “Anders start je niet de vierde telecomoperator op. Het doel is zo groot mogelijk te worden.”

DIGI België is een joint venture van Citymesh uit Oostkamp, dat telecomdiensten aan bedrijven aanbiedt, en de Roemeense telecomgroep DIGI die al actief is in vier Europese landen (naast Roemenië ook Spanje, Portugal en Italië).