Nieuwe ontslagronde bij Picanol: “Dit dal is ongezien, we moeten vertrouwen hebben dat het weer goedkomt”

Na anderhalf jaar tijdelijke werkloosheid en de afbouw van honderden tijdelijke contracten is er nu een nieuwe ontslagronde bij Picanol, het Iepers bedrijf dat de wereld van weefmachines veroverde. De vakbond doet een oproep. “Ons land en Europa moeten de industrie steunen, de concurrentie vanuit Azië is moordend.”

Picanol moet 22 vaste medewerkers laten gaan op de Ieperse hoofdvestiging. “Daar zijn nu nog ongeveer 930 arbeiders en 450 tot 460 bedienden in dienst”, schat Stefaan Williams, al 40 jaar de vakbondsman voor ACV in het bedrijf. “We zijn content dat het aantal ontslagen zo laag is, maar het komt binnen. Er hangt een bezorgde sfeer en de mensen zijn ongerust, want de situatie is niet goed.”

Ongezien dal

Nochtans, een dal in de wereldmarkt voor weefmachines is niks nieuws. “Maar dit dal is ongezien: het duurt ongewoon lang”, stelt Williams. De vraag kelderde vorig jaar. “Al sinds mei 2023 moesten heel wat medewerkers geregeld doppen. Ook onze ‘natuurlijke buffer’ van de tijdelijke contracten werd afgebouwd, ongeveer 350 medewerkers.”

Het beursgenoteerde bedrijf is 88 jaar oud. De huidige baas Luc Tack redde Picanol van de ondergang na de economische crisis van 2008. Zijn strategie: de weefmachineproducent diversifiëren en inbedden in een bredere industriële groep, onder meer om de dalen in de volatiele wereldmarkt op te vangen. Sindsdien boekt hij opmerkelijke resultaten met de groep. Picanol groeide uit tot een globale speler met wereldwijd meer dan 2.300 werknemers, 35 nationaliteiten en 14 vestigingen. In het Roemeense Râșnov opende Tack twee jaar terug nog een nieuwe fabriek voor een groeiparel in de Picanol Group: PsiControl. “Dankzij Râșnov groeien we in Ieper, en omgekeerd”, was het credo.

Glazen schietspoel

De Chinese productievestiging werd bestempeld als de belangrijkste levensader voor de hoofdzetel, die verder verankerd wordt in Ieper. Tussen de fabrieksgebouwen en de Zuiderring verrees dit jaar een prestigieus hoofdkantoor in de vorm van grote glazen schietspoel, een knipoog naar de weefmachines. “Zo’n grote investering geeft wel vertrouwen, al is die beslissing genomen op een moment dat het erg goed ging”, aldus Williams. “Intussen ken ik Luc Tack al een beetje: hij doet geen zotte dingen.”

De strategie van Tack legde Picanol geen windeieren. “Het ging goed”, beaamt Williams. “Misschien te goed. De laatste grote afdankingen voor deze crisis dateren van meer dan tien jaar geleden. Vorig jaar werden 19 vaste arbeiders ontslagen, nu 22 ‘indirecte’ krachten — arbeiders en bedienden die niet rechtstreeks produceren. Ooit hadden we speciale regelingen, zoals brugpensioen op je 52ste. Daar blijft niks van over: je staat meteen op straat.”

Tijdelijke werkloosheid

“Terwijl we vroeger kampten met plaatstekort op de parking aan de fabriek zijn er momenteel lege plekken. Naast de afdeling van de weefmachines nam de tijdelijke werkloosheid ook toe in andere delen van het bedrijf. We spreken in totaal toch al over een 900-tal mensen. Natuurlijk stempelen zij niet altijd. De ergste gevallen situeren zich bij de weefgetouwen, gemiddeld zitten zij zo’n 40 procent van het jaar thuis. Het duurt langer dan normaal, maar de duur van de piekperiode met grote boerenjaren was ook uniek.”

Trump

Williams is niet van plan om direct op de barricades te gaan staan. “Bij Picanol hebben we een traditie van goede interne samenwerking. We polsten bij het management naar bijkomende ontslagen, maar garanties krijgen we niet zwart op wit. Zij weten ook niet wat de wereldeconomie zal doen. Stel je voor dat Trump straks een bom op Iran gooit. Het bedrijf doet wat het kan, dat bewijzen de twee ontslagrondes die uiteindelijk vrij beperkt bleven. De vraag rijst hoelang we dit kunnen volhouden. Het bedrijf zit niet in slechte papieren, maar op een bepaald moment dringen financiële keuzes zich op. Wij zijn vragende partij om te blijven stempelen, ook al gaat dit gepaard met loonverlies en wordt het voor sommigen moeilijk. Tijdelijke werkloosheid is de enige manier om zoveel mogelijk mensen aan boord te houden en meteen weer volle gas te geven van zodra de vraag herneemt.”

De vakbondsman is al jarenlang gemeenteraadslid voor CD&V en verwacht meer van de politiek. “België en Europa moeten de industrie steunen, de concurrentie vanuit Azië is moordend. Kijk naar de autofabrieken: het gaat niet alleen slecht bij Picanol. De loonkost voor werkgevers moet omlaag terwijl werknemers hun loon behouden, en heel wat complexe regelgeving kan eenvoudiger. Bart De Wever wil graag de vakbonden weg, maar zonder ons zal het niet lukken. Intussen moeten we vertrouwen hebben dat het weer goedkomt.”

Reactie management

Het management van het bedrijf reageert met een schriftelijk statement op het nieuws van de ontslagen. “We hebben woensdag helaas afscheid moeten nemen van 22 vaste medewerkers, zowel bedienden als arbeiders uit diverse afdelingen. De ontslagen zijn een gevolg van de aanhoudende moeilijke marktsituatie van onze weefmachineactiviteiten. We kampen met een wereldwijde terugval in de vraag naar weefmachines en de vooruitzichten vertonen geen grote veranderingen in de nabije toekomst. We benadrukken dat Picanol een toptechnologiebedrijf is en een prominente wereldproducent van weefmachines met een belangrijke productiepoot in Ieper, ook voor de toekomst.” (TP)